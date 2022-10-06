KTB'de yönetim belli oldu

Kayseri Ticaret Borsası'nda (KTB) seçim sonrasında üyelerle yapılan oylama ile yönetim kurulu belirlendi.

1 Ekim'de seçime giden KTB'de tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Recep Bağlamış, sandığa giden 710 üyeden 610'unun oyunu alarak güven tazelemişti. Seçimin ardından üyelerle oylama yapılan KTB'de yönetim kurulu da belirlendi.

Kayseri Ticaret Borsası'ndan yönetim kurulunun belirlenmesi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Borsamızda gerçekleştirdiğimiz seçim sonrası görev dağılımını yaptık. Meclis Üyelerimizin oyları ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi. Yapılan seçim neticesinde Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Meclis Başkanı Mehmet İştahlı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Çizmeli, Meclis Başkan Yardımcısı Hüvaderdi Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Karaca, İsa Yürdem ve Mahmut Ekici oldu. Yeni bir dönemi hep birlikte başlatıyoruz. Şehrimize ve tüm üyelerimize özveriyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun.”