KTO AB Bilgi Merkezi 8. AB insan hakları film günleri başladı

AB İnsan Hakları Film Günlerini düzenledi.

AB üye ülkeleri ve kültür merkezlerinin katkılarıyla, 10 Aralık İnsan Hakları Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlik, 21 şehirde 40'tan fazla belgeseli izleyiciyle buluşturdu.

“Müzikli Bir Hikaye” Film Gösterimi ile başlayan etkinliğe, KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü, Kayseri Barosu İl İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri İl İnsan Hakları Kurulu Üyeleri ve Türk Kadınları Birliği Derneği Başkanı ve üyeleri ile çok sayıda izleyici katıldı.

Film Günleri etkinliğinin açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı; üç gün sürecek festivalde gösterilen filmlerin uluslararası ve ulusal film yarışmalarında ödül almış filmlerden seçildiğini dile getirdi.

AB İnsan Hakları Film Günleri'nin; film severleri ve ilgili vatandaşları, farkındalık oluşturmak, tartışmak ve düşünmek için oluşturulan bir ortamda bir araya getirmeyi amaçladığını vurgulayan Sırıklı; “Bu yıl İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70'inci yıldönümü kutlanıyor. Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi olarak da kutlamalara 8. AB İnsan Hakları Film Günleri ile katılıyoruz” dedi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer alan maddelere de değinen Sırıklı; “İnsan ve dolayısıyla insan hakları meselesi küresel bir konudur. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bildirge; insan haklarına ve temel özgürlüklere bütün dünyaca saygı gösterilmesini destekler niteliktedir. Bütün insanlar özgür ve haklar yönünde eşit doğar maddesiyle başlayan insan hakları evrensel beyannamesinde anlatıldığı gibi insanların yaratılış itibariyle kendilerine verilen ve kesinlikle onlardan alınmayacak olan hakları vardır. Bu haklar; kişinin diline, dinine, ırkına, cinsiyetine ve benzeri özelliklerine göre farklılık göstermez” şeklinde konuştu.

Filmi izlemeye gelenlere küçük armağanların da sunulduğu etkinlik, 13 Aralık 16.00'da gösterilecek filmlerle sona erecek. İnsan Hakları Film Günleri kapsamındaki gösterimler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.