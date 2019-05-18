KTO AB Bilgi Merkezi'nden Avrupa Günü'nde İftar Yemeği

Avrupa Birliği (AB)Türkiye Delegasyonu ve AB Bilgi Merkezleri 9 Mayıs Avrupa Günü'nü, Türkiye'nin 20 kentinde düzenledikleri etkinliklerle kutluyor.

Konserler, iftar sofraları, sergilerle her ilde farklı bir etkinlikle AB ve Türkiye arasındaki işbirliği hakkında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi, Kocasinan Belediyesi iş birliğinde Avrupa Günü'nü, 17 Mayıs Cuma Erkilet Mahallesi‘nde düzenlediği iftar yemeğinde halkla bir araya gelerek kutladı.

İftar Yemeğine; KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile mahalle sakinleri katıldı.

Avrupa günü vesilesiyle düzenlenen İftar yemeğinde konuşan Başkan Gülsoy; “Her yıl Odamız AB Bilgi Merkezi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan 9 Mayıs Avrupa Günü'nün bu sene Ramazan ayına denk gelmiş olması vesilesiyle Kocasinan Belediyesi ile iftar yemeği programı düzenlendi. Türkiye'nin 18 kentinde AB Bilgi Merkezleri tarafından kurulan iftar sofralarının amacı; manevi değerlerin yoğun yaşandığı günlerde, insanları bir araya getirerek değerlerimizi hatırlamak, hatırlatmaktır. Bu kapsamda bugün bir araya geldiğimiz eş dost akraba ve komşularımızla yaptığımız iftar sofrasında, 7'den 70'e vatandaşımız katılmış ve sadece ekmeğimizi değil mutluluğumuzu da paylaşmış olduk. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim kılsın, huzur sağlık mutluluk içerisinde Ramazan Bayramı'na erişmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

İftar programın düzenlenmesinde katkı sağlayan Kayseri Ticaret Odası ve AB Bilgi Merkezine teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Rabbim her daim bu topraklar üzerinde huzurlu bir şekilde nice ramazanlara ve bayramlara erişmeyi nasip eylesin. Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarıyla vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Bu birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Her daim böyle güzelliklerle Kocasinan'ımıza, Kayseri'mize ve Türkiye'mize huzurlu iftarlar yapmayı nasip eylesin. Mevlam, bu vatan topraklarında bayrağımızın gölgesinde özgür bir şekilde ezanımızı dinlerken nice nice bayramlar yapabilmeyi nasip etsin. Bugün iftar programımıza desteklerinden dolayı başta Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve bütün ticaret odası üyelerine teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlı bereketli kazançlar versin diye dualar ediyoruz. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin” şeklinde konuştu.