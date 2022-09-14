KTO Başkanı Gülsoy: “Ahilik kültürü gelecekte de yaşatılması gereken bir felsefedir”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen Şed Töreni ile oda tarafından seçilen Yılın Ahisi'ne kaftanı giydirildi. Törende konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Ahilik kültürü gelecekte de yaşatılması gereken bir felsefedir” dedi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, protokol üyeleri, oda üyeleri ve Yılın Ahisi seçilen Bekir Özbıyık katıldı.

Ahilik kültürünün gelecekte de yaşatılması gereken bir felsefe olduğunu söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Aslında yıllardır Anadolu Ahilik Teşkilatı'nı insanımıza yanlış anlattığımız kanaatindeyim. Ahilik Teşkilatı sadece bir esnaf teşkilatı değildir. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin sadece Anadolu toprakları değil, Balkanlara, hatta daha da ileriye Avrupa'nın ortasına ve doğusuna kadar giderek, bu coğrafyanın İslamlaşması ve Türkleşmesi için çalışmış yüzlerce gönül ehli var. Bunların başında şüphesiz ki Ahi Evran geliyor. Hacı Bektaş-ı Veli'den Yunus Emre'ye, Mevlana'dan, şehrimizin manevi mimarı Seyyid Burhaneddin Hazretlerine kadar ulaşan alperenlerin ve erenlerin en temel felsefi Türklüğü yüce dinimiz İslam'ın bayraktarı yapacak hamleleri gönülden gönüle bir tohum ekip yeşertmek olmuştur. Temelleri Kayseri'de atılan Ahilik teşkilatı, elbette bir esnaf örgütüdür. Ancak bu teşkilatın içinde sadece esnaflarımız değil, o dönemde adalet dağıtan kadılar, ilim öğreten müderrisler, devlet adamları hatta askerlerde yer almış. Yani bir ahi elbette adı üzerine kardeşlik hukukuna özen göstermiş ve cömertliği kuruluş gayesine uygun olarak şiar edinmiştir. Ahi, ahlaklı ticaret yapan kişi demektir. Ahi, Ölçü ve tartıda hile yapmayan kişidir. Ahi, varlık karşısında şükreden, yokluğa, çileye karşı da sabreden kişidir. Ahi, helal haram ölçüsünü şiar edinmiş, ustasının, ortağının, çırağının, yamağının hakkını gözeten, devletine vergisini, milletine zekâtını eksiksiz veren kişidir. Ahi, bir gönül ehlidir. Ahi, dedikodu yapmayan, fitneden uzak duran, ne komşusunu, ne aynı sektördeki meslektaşını ne de herhangi birinin açığını, eksiğini aramayan kişidir. Ahilikle ilgili şüphesiz daha çok şey söyleyebiliriz. Özellikle şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ahiliğe bu günlerde o kadar çok ihtiyacımız var ki. Sadece esnaf kesiminin değil, tüm toplumun ihtiyacı var. Ahiliği bizim yaşatmamız gerekiyor. Tüm bireylerin de ahilik kültürünü yaşaması gerekir. Güzel ahlakı, iyiliği, sevgiyi, başkalarının hakkına saygıyı, adil ve eşit olmayı öğütleyen Ahilik Kültürü, geçmişten günümüze uzanan, gelecekte de yaşatılması gereken önemli bir yaşam felsefesidir” dedi.

Gülsoy, Kayserili esnafların Ahilik vasıflarını özünde taşıdığını söyleyerek, “Kayserili esnaf, Ahiliğin gerektirdiği tüm vasıfları özünde taşımıştır. Kayserimiz ahilik kültürünü en iyi yaşayan ve yaşatan bir şehir. ‘Müşteri velinimetimizdir' olgusunu en iyi uygulayan bir esnaf ve ticaret kesimimiz var. Paylaşımcı ve hayırsever kimliğimizde Ahilik kültüründen gelmektedir. Alın teri olmadan helal kazancın olmayacağına inanan insanımız helal olmayanı hiçbir zaman tercih etmemiştir. Bizler alın teri ile çalışmayı, emeğin, beraberinde bereketi getireceğine olan inancı, alırken de satarken de adil olmayı ahilik kültürü ile yetişen atalarımızdan öğrendik. Şimdi de öğrendiğimizi yaşamak, yaşadığımızı yaşatmak ve değer yargılarımızı geleceğe aktarmak konusunda bizlere önemli görevler düşüyor. Bu yılki Ahilik Kutlamalarında kurumlar, Yılın Ahilerini kendileri seçerek ayrı ayrı törenler yapıyor. Kayseri Ticaret Odası olarak bizde üyemiz olan değerli büyüğümüz hayırsever İş Adamı Bekir Özbıyık'ı seçtik. Geçtiğimiz yılın Ahisi Mustafa Özhamurkar gibi Bekir amcamın da hayır öğütleriyle büyüdük. Bekir Amcamın “içiniz bozulmazsa işiniz bozulmaz” sözünü her konuşmamda kullanıyorum. Kıymetli Büyüğüm Bekir Özbıyık'a Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin. Kıymetli ailesi de bugün aramızdalar. Hepsine de saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bu özel günde buraya kadar zahmet edip geldikleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KESOB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır da, “Bildiğiniz üzere Kayseri Ticaret Odası'nın geçmişi 19. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Köklü bir geçmişi olan ve 24 bin 65 üyeyi bünyesinde barındıran Kayseri Ticaret Odası, günümüzdeki kurumsal yapısına gelene dek çeşitli tarihsel süreçlerden geçmiştir. Şehrin ticaret erbabının derdiyle dertlenen, sorunlarına çözüm bulmak için çalışıp emek veren, onların gözü kulağı sesi olan bir anlayışla çalışan Oda'mız, şehrimizin önemli markalarından biri olmakla birlikte şehrin sesinin duyulmasında önemli roller de oynamaktadır. Tabi, bu anlayışın kökenine de bakmak lazım. Ticaret şehri, ticaretin merkezi Kayseri'mizde Ahiliğin temelleri atılmıştır. Ahilik kültürü, anlayışı, duygu ve düşünceleri, prensipleri, bu şehrin insanının vazgeçilmezi olmuştur. Öyle ki, insan ilişkilerine, gönül dünyasına, alış verişine, ticaretine dek hayatın her alanına etkisi olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Bu topraklarda yeşeren bu kutlu hazine, yüzyıllardır yaşamaktadır, yaşatılmaktadır. İşte yüzyıllardır yaşayan bu hazinenin parıltısı, etkisi günümüzde de açığa çıkmakta, çalışmalarımızı şekillendirmesiyle yaşatılmaktadır. Bu da ancak Ahi ahlakıyla ahlaklanmaktan geçmektedir. Ahilik Haftası'nı idrak ediyoruz. İdrak ederken de Ahiliğin prensiplerini, duygu ve düşünce dünyamıza, kültürümüze, insan ilişkilerimize kattığı değerleri yeniden ve güçlü bir şekilde hatırlıyoruz. Ahilik kardeşliği ifade diyoruz, dayanışmayı, birlik ve beraberliği, paylaşmayı ve daha nice güzel meziyetleri ifade ediyor. Toplum olarak, ticaretle uğraşan kişiler olarak, esnaf ve sanatkarlar olarak bizler bu bilinçle ve düşüncelerle hareket ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. “Elin, kapın, sofran açık, gözün, dilin, belin kapalı olsun”, “Alışverişte, ölçüde, tartıda doğru ol” gibi daha nice birbirinden kıymetli vecizelerin işaret ettiği prensip ve duyguları bağrında barından Ahiliği hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken, Oda'mız tarafından seçilen Ahi kardeşimizi tebrik ediyor, hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Ahilikle ya da öğrencisiyle ilgili benim söyleyecek sözüm kalmadı çünkü kıymetli başkanımız her biri altın değerinde kurallardan ibaret olan, içerik olarak kapsayan bir tanımlamayla Ahiliği anlattı. Ahilik felsefesi Kayseri'ye yakışıyor. En güzel şekliyle bugün burada yapılacak olan törenle Ahi Baba seçilecek olan Bekir ağabeyimize de bu unvan yakışıyor. Bu büyüklerimizle bir felsefenin sahibi anlayışın sahibi olarak, böyle güzel insanlarla birlikte olmaktan onur duyuyorum” dedi.

Vali Gökmen Çiçek de, “Biz farklı bir kültürün çocuklarıyız. Bizim Türk Milleti olarak dünyada farklı bir medeniyet hesabımız var. Biz bu günleri geçici olarak görüyoruz. Biz Müslümanız, öldükten sonra yaptıklarımızın hesabının sorulacağına inanırız. Sadece yaptıklarımız olsa iyi, yapmadıklarımızın da hesabının sorulacağına inanırız. O yüzden bizim kültürümüz dünyadaki diğer kültürlerden, medeniyetlerden çok farklıdır. Bizi biz yapan değerler başkadır. Sizler, büyük Türk Milleti'nin kuşaktan kuşağa aktardığı kültürün son taşıyıcılarısınız. Edindiğiniz birikimleri gençlere öğreterek yaşıyorsunuz. O yüzden bizlerin de sizlere layık olmamız, bilincinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Allah size uzun ömürler versin, bizi size karşı mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından Şed Kuşanma Gösterisi yapıldı. Gösteriden sonra da KTO tarafından Yılın Ahisi seçilen Bekir Özbıyık'a kaftanı giydirildi.