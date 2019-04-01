KTO Başkanı Gülsoy: "Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı"

Başkan Gülsoy seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını dileyerek; “Seçimler artık geride kaldı. Ülkemizin önünde yeni bir dönem var. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, hep beraber ülkemizin, milletimizin geleceği için durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız” dedi. Belediyeciliğin önemine vurgu yapan Başkan Gülsoy; “Şehirlerin ekonomik büyümelerini sürdürebilmeleri için kentsel gelişmenin planlı gerçekleşmesi ve altyapı yatırımlarının doğru alanlara yönlendirilmesi çok önemlidir. İnsanların maddi manevi refah seviyelerinin artırılmasında yaşadıkları yerlerin yöneticilerine büyük görevler düşmektedir. 31 Mart seçimleri sonucunda Belediye Başkanlığı görevine yeni seçilen yahut seçimler sonucunda başkanlığa devam edecek olan kıymetli başkanlarımızın bu görevi layıkıyla yerine getireceklerine canı gönülden inanıyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımızı tebrik ediyor, hayırlı hizmetler yapmalarını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim utandırmasın, yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy, seçimleri geride bırakıp, herkesin işine yoğunlaşması gerektiğine inandığını belirterek; “Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın da ifade ettiği gibi ekonomide reformların hayata geçirileceği bir dönem var. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeli, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, “"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünden hareket ederek işlerimize odaklanmalı en iyiyi yapmalı, mükemmeli yapmak içinse çaba göstermeliyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ülkemizi hak ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Bu konuda Kayseri Ticaret Odası da üzerine düşen her türlü görevi yerine getirecektir" dedi.