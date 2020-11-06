KTO Başkanı Gülsoy ile İl Jandarma Komutanı Çelik'ten koronavirüs denetimi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nadir Çelik ile birlikte Koronavirüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında Hastane Caddesi'nde esnafları ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Esnaflara hayırlı işler dileyen Gülsoy ile Çelik, alınan önlemleri yerinde incelediler.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İçişleri Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda valilerin yönetimi ve koordinasyonunda yapılan, 'COVID-19 Tedbirleri Denetimi'ni sürdürdü. İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve güvenlik güçleri ile birlikte Kocasinan İlçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Hastane Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini tek tek ziyaret eden Gülsoy, esnafa hayırlı işler diledi. Denetimde son günlerden artan vaka sayıları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Gülsoy ile İl Jandarma Komutanı Çelik, maske kullanımı, mesafe ve temizliğin önemini vurgulayarak işletmelerin aldıkları önlemleri yerinde incelediler. Başkan Ömer Gülsoy denetimlerle ile ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi ile mücadelede maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı yönelik denetimlerimiz sürüyor. İl Jandarma Komutanımız Albay Nadir Çelik ile Hastane Caddemizde bulunan esnaflarımızı ziyaret ederek uyarıcı ve kuralları hatırlatıcı şekilde denetimlerimizi gerçekleştirdik. Havaların soğuması ve vatandaşlarımızın uyarılara dikkat etmemesi nedeniyle maalesef salgında yine artışlar yaşanmaya başladı. Önemli olan tedbirlere ve kurallara birlikte uyulmasıdır. Toplumsal bilincin oluşması için denetimlerimiz sürecek. Rehavete kapılmadan kurallara uymamız gerekiyor. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza kurallara uymaları konusunda telkinlerde bulunduk. Yaptığımız denetimlerde gördük ki vatandaşlarımız ve işyerlerimiz kurallara uyuyorlar. Toplum bilincinin oluşmasına katkı sunan ve kurallara uyan herkese teşekkür ediyoruz“ dedi.