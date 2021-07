KTO Başkanı Gülsoy İSO İkinci 500'e giren 12 Kayseri firmasını kutladı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin En büyük İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde Kayseri'yi 12 firmanın temsil ettiğini belirterek, “İSO ilk 500 listesinde 15 Kayseri firması yer almıştı. İkinci 500'de de 11'ü üyemiz olmak üzere 12 firmamız yer aldı. Yaşanan sıkıntılar sonucunda firma sayılarımız azalmış olsa da önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla firmalarımızın yeniden atağa geçeceğine canı gönülden inanıyoruz. Yeter ki inancımızı kaybetmeden üretmekten vazgeçmeden, işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edelim” dedi.

Listede yer alan tüm firmaları tebrik eden Gülsoy, “SO ikinci 500 listesinde bulunan Metal Matris San. ve Tic. A.Ş., Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş., Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş., Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Mondi Mobilya San. ve Tic. A.Ş., Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti., Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş., Kayseri Yem San. ve Tic. A.Ş., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kilim Mobilya A.Ş., Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. ve Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş., firmalarını, temsilcilerini ve çalışanlarını kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Gülsoy, bu listede hak eden daha çok şirketimizin olduğunu belirterek, ”Firmalarımızın ilerleyen yıllarda daha üst sıralarda yer alacaklarına, ilk 500 arasına girmek için çalışacaklarına inancımız tamdır. Şehrimiz daha fazla firmasıyla listede yer alacak potansiyele sahiptir. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak; Türkiye'de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız. İş insanlarımızın çalışma azmi ile ülke ekonomimizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.