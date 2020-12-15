KTO Başkanı Gülsoy yeni destek paketini değerlendirdi

Pandeminin getirdiği zorluklarla mücadele noktasında Ticaret Odaları üyelerimize kira, doğrudan nakit, vergi-prim-kredi ötelemeleri, finansman ve istihdam teşvikleri gibi ciddi destekler bekliyoruz.” dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni destek paketini değerlendirdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinin vaka sayılarının artmasıyla birlikte daha da ağırlaştığını hatırlatan Gülsoy, "İkinci çeyrekteki küçülme, salgınla mücadele için kısıtlama kararlarının yeniden alınması yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde moral bozmuştu. Cumhurbaşkanımızın yeni açıkladığı destek paketi esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik destekler. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ancak yaşanan bu zorlu süreçte ekonomi bir bütün olarak değerlendirilmeli ve Odamız üyeleri içinde benzeri bir destekleme paketi hayata geçirilmelidir. Taleplerimizi iletmiştik. En kısa zamanda bu desteklerin açıklanmasını umut ediyoruz." dedi.

Koronavirüs sürecinden ekonomik olarak etkilenen kesimlerin üzerindeki bu etkiyi en aza indirmek için devletin imkanları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Gülsoy, “Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle işletmelerimiz sıkıntılı günler yaşamaktadır. Üyelerimizden gelen talep ve sorunlarımızı üst birliğimize iletiyoruz. Çözüm noktasında da devletimizden de yeni destek paketleri bekliyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yeni destek paketiyle salgının olumsuz etkisini asgari seviyede tutabilmek için çok önemli destekler sağlanmaya devam edildiğini aktaran Başkan Gülsoy, “Ciro kaybı yaşamış ve büyük zorluklar içerisinde olan Ticaret Odaları Üyeleri de devletimizden kira, doğrudan nakit, vergi-prim-kredi ötelemeleri, finansman ve istihdam teşvikleri gibi ciddi destekler beklemektedir. “ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni destek paketinde KDV İndirimlerine devam edileceği açıklandı. Stopaj süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen işyeri kiralama hizmetindeki KDV oranı, 1 Haziran'a kadar devam edecek. Birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Salgından etkilenen 806 bin vatandaşla 432 bin esnafa, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapılacak. İşyeri kira olan esnafa 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ayda 500 lira kira desteği verilecek. Destekler hibe olacak. Üç ayda esnafa yapılacak desteğin toplam büyüklüğü 5 milyar lirayı bulacak.