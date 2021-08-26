KTO Başkanı Gülsoy: "Zaferlerle dolu şanlı bir tarihe sahibiz"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve Zafer Haftası'nın yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Malazgirt'te atılan o sağlam temeller üzerine kurulduğunu, o günden bugüne gücüne güç katarak yoluna devam ettiğini ve dünyada söz sahibi ülkeler arasında yerini aldığını vurgulayarak, “Zaman ve mücadele konuları farklı olsa da sonuç hep aynıdır, Türk Milleti kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma adına gösterdiği kararlılıktan vazgeçmeyecektir” dedi. 26 Ağustos 1071 gününün, tarihin seyrini değiştiren en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edildiğini kaydeden Başkan Gülsoy mesajında Malazgirt Savaşı'nın, Türk Milleti'nin kaderini değiştiren en şanlı zaferlerimizden birisi olduğunu belirtti. Gülsoy, Milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştiren Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve Büyük Taaruz'un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasının, büyük bir gurur ve onurla Zafer Haftası olarak kutlandığını belirterek, şunları kaydetti;

“Türk tarihi, diğer milletlere örnek olacak birçok zaferle doludur. Sultan Alparslan liderliğindeki Türk Ordusunun, kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferi'nin bugün 950'inci yılını kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşamaktayız. Asırlar boyunca bu topraklarda sürecek olan barış, hoşgörü ve sevgiyi esas alan ortak yaşam kültürünün temelleri Malazgirt Zaferi ile atılmıştır. Türk milletine yeni bir yurt, yeni bir tarih hazırlayan Malazgirt Zaferi, cennet bir vatanın inşa sürecine başlandığı tarih olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımıdır. Tarih boyunca birlik ve beraberliğiyle tüm dünyaya örnek olan Türk Milleti, Malazgirt Zaferindeki başarısına 30 Ağustos'ta bir yenisini daha eklemiş ve muhteşem bir zafere imza atmıştır. Büyük ecdadımızın bize bıraktığı bu gurur gelecek için bize ışık tutacak ve inandıktan sonra her şeyin üstesinden gelebileceğimizin en açık örneği olacaktır. Zaman ve komutanlar farklı olsa da, düşman karşısında akan kan aynı kandır. Son yıllarda başta 15 Temmuz hain darbe girişimi başta olmak üzere ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma adına gösterdiği kararlılık, takdire şayandır. Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da, ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar, karşısında yüce milletimizi bulacaktır. Şimdi bizlere düşen; Atalarımızın emaneti olan bu cennet vatanı, her alanda en ileriye taşımak için Millet ve devlet olarak birbirimize kenetlenmek, var gücümüzle çalışmaktır. Bu vesileyle Sultan Alparslan ve O'nun kahraman askerlerine, Gazi Mustafa Kemal ve O'nun silâh arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, yüce milletimizin Zafer Haftasını tebrik ediyorum.”