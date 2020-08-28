KTO Başkanı Gülsoy'dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

Başkan Gülsoy, 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden şanlı bir zafer olduğunu söyledi.

Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamalarından olan bu eşsiz zafer; Türk Milleti`nin tarihin hiçbir döneminde taviz vermediği kahramanlığın, birlik ve beraberliğin en önemli örneklerinden biridir. Türk milletini Anadolu topraklarından çıkarmak ve tarihten silmek isteyenlere karşı yokluk ve yoksulluğa rağmen kazandığımız bu zafer, tüm dünyaya Türk halkının her ne şartta olursa olsun hiç kimsenin boyunduruğu altında yaşamadığını ve yaşamayacağını açıkça göstermiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının göstermiş oldukları bu eşsiz mücadele aziz milletimizin daima gurur kaynağı olmuştur. Geçmişte olduğu gibi bugün de devletimizi ve milletimizi çeşitli planlarla, türlü hesaplarla bölmeye çalışan kirli odaklar emellerine asla ulaşamayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98. yıldönümünü kutluyor, bu şanlı tarihi bize armağan eden başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, geçmişten günümüze kadar al bayrağı rengini veren tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı`nı kutluyorum."