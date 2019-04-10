KTO Başkanı Gülsoy'dan Kocasinan'daki projelere övgü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Gülsoy, Başkan Çolakbayrakdar'ın ilçeye güzel yatırımlar ve projeler yaptığını belirterek, “Kocasinan'ın vizyon sahibi başkana sahip olması büyük bir avantajdır” dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Yeni Kocasinan'ı hızlı bir şekilde oluşturduklarını ifade etti. “Sevdamız Kayseri ve Kocasinan” diyen Başkan Çolakbayrakdar, daha modern ve daha yaşanabilir Kocasinan için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. Hizmetler birlikte olunca; daha bereketli ve daha anlamlı olduğuna vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Amacımız; Kayseri'yi geliştirmek ise yerel yönetimlerin yanı sıra Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, OSB'lerimiz, tüccarlarımız, esnaflarımız ve şehrimizde yaşayan herkes bunun içerisinde bir paydaştır. Herkesin şehrimiz için katkı koyacağı bir düşüncesi vardır. İnşallah bu katkılarla beraber artık Kayseri ve Kocasinan daha farklı şekilde ilerleyecek ve büyüyecektir” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar'ı tebrik ederek, 'hayırlı olsun' diyen KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise; “Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Proje Tanıtım Programında tanıtımını yaptığınız projeler bizleri heyecanlandırdı. Ticaret Odası olarak Kocasinan bölgesinde bulunuyoruz. Bundan dolayı buraların cazibe merkezi haline gelmesi; ticaretimize, sanayimize ve ihracatımıza faydası olacaktır. Kayseri'de yapılacak her turlu yatırım; vatandaşlarımızın yaşam standartlarına katkı sağlayacaktır. Kocasinan'ın vizyon sahibi başkana sahip olması büyük bir avantajdır. İnşallah ilçemiz daha da cazibe merkezi haline gelecek. Bizler de sizler gibi işimiz gücümüz Kayseri, sevdamız Kayseri diyoruz. Daha güzel Kayseri'yi inşa etmek için çalışıyoruz. Sizler de bu konuda öndersiniz. İnşallah daha güzel projelere imza atmanızı temenni eder, başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.