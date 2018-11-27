KTO Başkanı Gülsoy'dan meclis üyelerine: “Birilerinin dedikodusu yapılıyorsa, konuşturmayın”

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Kasım ayı Meclis Toplantısında konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, meclis üyelerine seslenerek, “Kayseri'de karalama kampanyası var. Birilerinin dedikodusu yapılıyorsa, konuşturmayın” dedi.

KTO Kasım ayı Meclis Toplantısı, gerçekleştirildi. KTO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, gündemdeki maddelerin okunarak karara başlanmasıyla başladı. Ardından bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Bize yakışmayan, bizim Ahilik kültürümüze, yetişme tarzımıza, ticaretimize ve ahlakımıza uymayan dedikodulara iş dünyası olarak prim vermeyelim. Birilerinin dedikodusu yapılıyorsa konuşturmayın. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu sıkıntılı süreç içerisinde giderlerimiz çoğaldı. Gelirlerimiz azaldı. Zararına mal satıyoruz. Yüzde 100 zarar etsek de önemli değil. Yeter ki bu sıkıntılı süreç atlatılsın, ayakta kalalım ama bu dedikodularla kime faydamız var. Bu dedikoduyu çıkaranlara, bu dedikoduya prim verenlere buradan sesleniyorum, dedikodu eninde sonunda gelir sizi de bulur. Bir işletmenin batması, bir işletmenin yok olması demek, milli servettir. Türkiye'nin en ücra köşesindeki bir işletmenin batması bile canımı acıtır. Çünkü orada batan para da nihayetinde bizim paramız. Biz bunları milli servet olarak görüyoruz. Onun için bu tür şeylere itibar etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Kayseri'de karalama kampanyasının yapıldığını kaydeden Gülsoy, iş adamlarının birbirlerini düşman görmemeleri gerektiğini belirterek, “Birde karalama kampanyası var. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Aşırı derecede rekabet ortamı yaşıyoruz, doğrudur ama birbirimizi düşman gibi görmemeliyiz. Aynı zamanda birbirimiz müşteri gibi görmeliyiz. Bizim rakibimiz, bizim müşterimiz dünyadır. Öyle çalışmalıyız. İşimizi iyi yapmalı ve işimize o şekilde odaklanmalıyız. Dedikodunun peşinde koşmamalıyız. Dayı yeğen birbirinin arkasından atıyor. Bir müşteri dayısından çıkmış yeğenine geliyor. ‘Onun verdiği 10 liraysa, bende 9 lira, onun ürünü yaramaz' diyor. Bunlar bize hiç yakışmıyor. Bunlar bizim Kayserili iş adamlarına, ticaretine hiç yakışmıyor. Bu tür dedikoduları çıkaranları da konuşturmayın” şeklinde konuştu.