KTO Başkanı Gülsoy'dan Ramazan Ayı Mesajı

Ramazan-ı Şerif'in rahmet ve bereket ayı olduğunu belirten Başkan Gülsoy mesajında; "Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en hayırlı ayı olarak, büyük özlemle beklediğimiz Ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendiği, manevi duygularımızın canlılık kazandığı rahmet ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan ayında yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma konularındaki hassasiyet daha da artmaktadır. Bu kapsamda bizlere düşen bu duyguları en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmaktır.Hem fani hem de baki olanı hatırlayacağımız mübarek günler, kaybettiğimiz bu değerleri yeniden kazanmak, özümüzde var olan iyilik ve insani duyguları harekete geçirmek için önemli bir fırsattır. Din ile olan sarsılmaz bağını, asırlardır sürdüren milletimizin, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek; elindeki malı, gönlündeki sevgiyi, zihnindeki bilgiyi ve duasını paylaşacağına ve böylece Ramazan ayını bayram kılacağına canı gönülden inanıyorum. Bu vesile ile on bir ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in başta şehrimiz olmak üzere ülkemiz ve Türk İslam Âlemi ‘ne hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, birlik beraberlik ve huzur içinde Ramazan Bayramına erişmeyi diliyorum” ifadelerine yer verdi.