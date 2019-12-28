KTO Başkanı Gülsoy'dan 'Yerli Otomobil' değerlendirmesi

Bugün gelinen noktada atılan bu adımla birlikte yolumuzun açık olduğunu canı gönülden söyleyebilirim” dedi.

Gülsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kabine üyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla Gebze'de gerçekleşen TOGG'un Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış Töreni'ne katıldı.

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Geleceğe Yolculuk Buluşması'na katılan Gülsoy, ilk yerli otomobilin lansmanına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. İki yıl önce çıkılan yolda bugün gelinen noktanın, tüm yüzleri güldürdüğünü ifade eden Başkan Gülsoy, “2017 TOBB Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın birlik başkanımıza yerli otomobil konusunda yaptığı çağrı cevap buldu. O gün ‘elimizi taşın altına koymaya hazırız' diyerek bu konudaki hassasiyetini dile getiren kıymetli hemşehrimiz Rifat Hisarcıklıoğlu, başardığı tüm diğer işlerde olduğu gibi bu projeye inandı ve Türk özel sektörüyle harekete geçti. Cumhurbaşkanımız inandı, başkanımız inandı, iş dünyası inandı ve en önemlisi milletimiz inandı. Bugün gerçekleşen törende, salondaki herkes, ortak gurura şahit oldu” diye konuştu.

Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin oluşturduğu Türkiye Otomobil Girişim Grubu'na azimli ve kararlı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Gülsoy, ülke kalkınmasında da önemli rol oynayacağına inandıkları yerli otomobil projesinin, Cumhuriyetin 100. Yılı olan 2023'e damga vuracağını belirtti.

Lansman sonrası Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Sofrasını onurlandırdı

Gebze'de gerçekleşen lansman sonrası Cumhurbaşkan ve kabine üyelerinin yer aldığı kalabalık bir heyet, Kayseri'nin yöresel ürünlerinin yer aldığı sofraya konuk oldu.

TOBB ve TOGG Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nda yer aldığı heyeti, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış karşılayarak, Kayseri lezzetlerinden ikram etti.