KTO Başkanı Ömer Gülsoy'dan 10 Nisan Polis Haftası Mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

10 Nisan 1845 yılında kurulan Polis Teşkilatı'nın, Türk milletinin iftihar kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy; “Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 174'ncü kuruluş yıldönümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Başkan Gülsoy mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Gücünü yasalardan ve halktan alan, toplumsal barışımızın teminatı olan Polis Teşkilatımız, 174 yıldır vatan ve millet sevdasıyla, ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaktadır. Hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak, mesai mefhumu gözetmeksizin; halkın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme gibi kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Çok onurlu bir görevi icra eden polislerimizin ülkemizin birliğine ve beraberliğine gösterdiği önemi göz ardı etmemiz mümkün değildir. Tüm emniyet mensuplarının üstlendikleri kutsal görevi, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için dün ve bugün olduğu gibi yarın da en başarılı ve en verimli bir şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkacaklarına olan inancım tamdır. Bu vesile ile ürk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyor; görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ve emekli polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevleri başındaki tüm emniyet mensuplarına da sağlık ve başarılar diliyorum”