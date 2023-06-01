KTO heyeti tam kadro TOBB 79'uncu Genel Kurulu'na katıldı

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79'uncu Genel Kurulu'nda Rifat Hisarcıklıoğlu 7'nci kez Başkanlığa seçilirken, 20 kişilik yönetim kurulunda 8 üye yerlerini yeni isimlere bıraktı. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, TOBB Ticaret Odaları Konsey Üyeliği ile Hesapları İnceleme Komisyon Başkanlığı'na seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 79'ncu Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Kayseri Ticaret Odası'nı temsilen Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Genel Kurul Delegeleri Ahmet Akçakaya, Ahmet Akşar, Ahmet Kirazoğlu, Ahmet Soysal, Alper Tuna Elmacı, Bülent Ünlüsavurun, Kürşat Türkoğlu, Mehmet Gülsoy, Mehmet Yağanlı, Muammer Topsakal, Mustafa Aydın, Mustafa Özçakı, Necati Selçuk Şahin, Selim Ağaoğlu, Sinan Taşpınar, Ünsal Erkilet ile Genel Sekreter Mevlüt Çil katıldı.

TOBB'un 79'uncu Genel Kurulu kapsamında, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul Divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler ile ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile TOBB Genel Kurul Başkanı Hüseyin Çevik'in Anıtkabir Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar törene katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla TOBB 79. Genel Kurulu kapsamında Birlik merkezinde Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni düzenlendi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin seçim sürecini sükunetle tamamladığını belirterek, "Artık seçimleri geride bırakma, dengeleri yerine oturtma, daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çok çalışma zamanıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 vilayette faaliyet gösteren 365 oda ve borsanın tamamını, 1,8 milyona yaklaşan üyenin hepsini birer "Alperen" olarak gördüklerini belirterek, "Sizlerin şahsında, büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkan TOBB üyelerine, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. "Türkiye'ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep sizlerle yol yürüdük. Ne yaptıysak beraber yaptık, sırt sırta vererek beraberce başardık" diyen Erdoğan, demokrasiye yönelik tehditlere de beraber göğüs gerdiklerini dile getirdi.

KTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gülsoy TOGG kurası çekti

TOBB 79. Genel kuruluna katılan 365 oda - borsaya teslim edilecek olan TOGG araçlarının kurası da çekildi. TOGG araçlar için gerçekleştirilen kura çekimine katılan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gülsoy, sıralama kurasında 150'inci sırayı çekti. KTO'nun TOGG aracının kısa süre içinde teslim edileceği vurgulandı.

Hisarcıklıoğlu 7'nci kez başkan seçildi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 79. Genel Kurul'da tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu 7'nci kez bu göreve seçildi. Yönetimin yüzde 40'ının değiştiği listede20 kişilik yönetim kurulu üyesinden 12 tanesi yerini korurken, 8 üye yerlerini yeni isimlere bıraktı.

Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

-Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı)

-Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı)

-Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

-Tamer Kıran (İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı)

-Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı)

-Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

-Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı)

-Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı)

-Hakan Ülken (Aydın Ticaret Odası Başkanı)

-Şaban Aziz Karahmehmetoğlu (Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

-Mehmet Büyüksimitci (Kayseri Sanayi Odası Başkanı)

-Mustafa Cihat Lokmanoğlu (Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı)

-İbrahim Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

-Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası Başkanı)

-Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Başkanı)

-Işınsu Kestelli (İzmir Ticaret Borsası Başkanı)

-Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası Başkanı)

-Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı)

-Mehmet Tuncay Yıldırım (Gaziantep Ticaret Odası Başkanı)

-Saim Özakalın (Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Genel Kurul'da ayrıca kurul ve komisyonlar için de seçimler gerçekleştirildi.

Öte yandan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Genel Kurul'da Ticaret Odaları Konsey Üyeliği ile Hesapları İnceleme Komisyon Başkanlığına seçildi. Başkan Gülsoy, yaptığı açıklamada “365 Oda/Borsa Başkanımız ve Delegelerle TOBB 79. Genel Kurulu huzur içerisinde gerçekleştirildi. Değerli Başkanımız, tek adaydı. Kayseri Ticaret Odası olarak tam kadro ile katıldığımız Genel Kurulda tüm delegelerin oyları ile güven tazeleyen ve yeniden TOBB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Kıymetli Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nu can-ı gönülden tebrik ediyor, camiamız ve iş âlemimiz için hayırlı hizmetler temenni ediyorum. Yeni seçilen Yönetim Kurulumuza, Komisyonlarımıza ve Konseylerimize başarılar diliyorum. Şahsımı Ticaret Odaları Konsey Üyeliğine ve Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığına seçen Başta Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve delegelerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizi ve iş dünyamızı daha üst seviyelere çıkarmak hizmet etmeye devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.

"Çalışmaya tekrar başlıyoruz"

Ayrıca Hisarcıklıoğlu da Twitter hesabından, TOBB'un 79. Genel Kurulu'na ilişkin paylaşım yaptı.

TOBB 79. Genel Kurulu'nun, ülkeye ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"365 Oda/Borsa Başkanımız ve delegelerimizin oyları ile organ seçimlerini tamamladık. Büyük bir aile olarak yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla çalışmaya tekrar başlıyoruz. Yeni seçilen Yönetim Kurulumuz, Komisyonlarımız, Konseylerimiz ve Kurullarımız ile birlikte ülkemize ve iş dünyamıza hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı, üstlendiğimiz bu emanetin hakkını vermeyi nasip etsin."