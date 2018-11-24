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KTO Heyetinden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a ziyaret

Kayseri Ticaret Odası (KTO ) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve beraberindeki heyet, Kayseri’nin yeni Valisi Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO ) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve beraberindeki heyet, Kayseri'nin yeni Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan KTO heyeti, oda çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı. Ziyarette konuşan Başkan Gülsoy; “Kayseri'ye yeniden hoş geldiniz. Rabbim yeni görevinizde başarılı kılsın, güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Siz de göreceksiniz ki, şehrimizde kurum kuruluşlar arasında genel itibariyle uyum söz konusudur. Sizin de katkılarınızla şehrimizdeki birlik beraberliğin artacağına, şehrin ekonomik gelişiminin, marka değerinin artırılması için ortak akılda buluşarak yeni projeler üreteceğimize inanıyorum” dedi. Vali Şehmus Günaydın ise, KTO heyetine ziyaretleri ve güzel temennileri için teşekkür ederken, şehrin daha da gelişip kalkınması adına Kayseri'deki tüm kurum kuruşlar ile birlikte çalışarak güzel hizmetlere imza atacaklarını ifade etti.


Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaret, karşılıklı iyi niyet ve başarı temennileri ile sona erdi.

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