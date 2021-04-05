KTO ‘Kripto Paralar Ve Blok Zincir Eğitimi' 2. oturumu yapıldı

Stratejik Yönetim Danışmanı Erkin Şahinöz, Kripto paralardan sadece Bitcoin'in piyasa değerinin 1 trilyon doların üzerinde olduğunu, bununda Türkiye ekonomisinin 1.5 büyüklüğüne ulaştığını söyledi. Şahinöz, kripto paralara yatırım yapacaklara da tavsiyelerde bulundu.

Kayseri Ticaret Odası eğitim faaliyetleri kapsamında dijitalleşmeyle birlikte hayatımıza giren ve kavram karmaşası en yüksek noktada olan Kripto paralar ve blok zincir konusunda iki oturumdan oluşan program düzenledi.

KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, Şevket Uyar ve Genel Sekreter Mevlüt Çil'in moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirilen ikinci oturum programına konuşmacı olarak Stratejik Yönetim Danışmanı Erkin Şahinöz katıldı.

Programın açılışında konuşan Başkal, “Geçtiğimiz hafta ilk oturumunu yaptığımız Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimin bu hafta ikinci oturumunu yapıyoruz. Kripto Paralar ile andığımız ve blok zincir dediğimiz uygulamanın aslında hayatımıza ne kadar girdiğini, tüketici taleplerinden aldığı ürünün menşeinin nerden geldiğinden, tapu ve finansal işlemlere kadar birçok konuda her geçen gün biz pek hissetmesek de hayatımızın içerisine giriyor. 20 - 25 yıllık bir geçmişi olan oluşumun tabir-i caizse binlerce yıllık dünya ticareti içerisine ne kadar hızlı bir şekilde yerleştiğini, birkaç yıl sonra kısa vadede dünya ticaret hacminin çok ciddi bir kısmının blok zincir üzerinden yapılacağını hocamız anlatacak. Eğitim programımızın tüm katılımcılarına teşekkür ederiz” diye konuştu.

Online olarak düzenlenen programın konuşmacısı Erkin Şahinöz, sözlerine geçtiğimiz hafta verdiği eğitimde alınan yolda ilerlenmeyeceğini, yan yollara sapılacağını belirterek, blok zincirin de sanayideki değişim gibi evreleri olduğunu söyledi. Bu evreleri değerlendiren Şahinöz, "Bitcoin ve arkadaşları 2009 yılında 1.0 dönemini başlatmıştı. Ethereum 2014 ile beraber bütün masayı devirdi. Blog zincir 2.0'a geçtik. Burada da ethereum ve arkadaşları var" dedi.

Eğitim katılımcılarına geçen hafta verdiği eğitimin özetini grafik üzerinde aktaran Şahinöz, “Kripto para aleminde bitcain buranın rezerv parasıdır. Yüzde 56 ağırlığa sahip ama giderek düşüyor. Çünkü coin sayısı artıyor, diğer coinler popülerleşmeye başlıyor. Dolayısıyla kripto para ve blok zincir dünyası için bitcoinin yüzeysel olarak ağırlığının düşmesi iyi bir şey. Fiyatı 58 bin 200 dolar. Piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde. Neredeyse Türkiye ekonomisinin 1.5 katı büyüklüğüne ulaşmış sadece bir kripto para. Ethereum son günlerde hareketlendi. 2 bin 65 dolar. Kripto paraları Arzı sınırlı olanlar ve arzı sınırsız olanlar diye ikiye ayırmıştık. Arzı sınırlı olanlar yani altına benzeyenlerden bitcoin arzı sınırlı olanlardandır. Toplam 21 milyon. Bunlar önceden belirleniyor. Sonradan değiştirilebilir ama kalabalıkların kabul etmesi lazım. Yüzde 89 dolaşımda. Bitcoin 90 dolarlarla başlamış 2017 sonunda ise yükselişe geçmiştir. Bunun sebebi bireylerden kaynaklı. 17 bin dolara kadar çıktı, daha sonra 4 bin dolara kadar düştü. Şimdi bir yükseliş daha yaşanıyor. Bunun sebebi ise kurumlardan kaynaklanıyor“ ifadelerini kullandı.

Hukukçular, muhasebeciler ve müşavirlere, sosyal medyadan da ısrarla çağrılar yaptığının altını çizen Şahinöz, “ Ne olur şu dünyayı biraz anlayın, Bu dünya ile ilgili kendi meslek alanlarınızda neler yapabilirsiniz bu düşünün. Çünkü kripto para ve blok zincir dünyasının çok yakında fazla hukukçuya, müşavire, yazılımcıya ihtiyacı olacak. Bunlarda fark oluşturmak için muhteşem fırsatlar. Kimsenin yapmadığı işi yapmak var. Buna karar vermek lazım” dedi.

Konuşmasında Kripto paraların blok zinciri hakkında da bilgiler veren Şahinöz, “ Blok zincir çok şahitli bir kayıt defteridir. Bitcoinde 200 bin tane, Ethereum'da 50 bin tane kayıt tutucu var. Bitcoin'in ilk kayıt tarihi 3 Ocak 2009, 10 dakikada bir yeni sayfa ekleniyor. Sayfanın içerisinde o an dünyada olan işlemler var. Sayfa dolunca yeni sayfaya geçiliyor. Defterin tamamı tek bir merkezde değil, herkeste var. Kayıt tutma işinin getirisi de var. Kayıt defteri tutanlar komisyonunu alırlar ve ödüllendirilirler“ diye konuştu.

Şahinöz, kripto para borsasını değerlendirerek, buralardaki güvenlik önlemlerine dair de örnekler verdi. Dünyada Kripto paraların yatırım amaçlı kullandığını ifade eden Şahinöz, “Ticarette kullanım artacak. Önümüzdeki 5 yıl sizi etkilemez. 9 bin kripto para var ve birçoğu gidecek. Burada titiz davranın, bilenlerle yol alın. Çok seçici olun“ şeklinde konuştu.

3 bölüm halinde yaklaşık 3 saat boyunca bilgiler veren Şahinöz, programda katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.