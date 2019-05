KTO Mart Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; "Artık Ankara'nın da seçim defteri ve söylemleri bırakarak önümüzdeki 4 buçuk yıl için ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahının artması adına hızlı kararlar alması gerekiyor. İktidarı ve muhalefeti ile her siyasi partinin milletin sandıkta verdiği mesajı iyi okuması ve buna göre adım atması aşikar. Milletin geçimini kolaylaştırmak adına herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi.

Odanın konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Faaliyet raporlarının okunması ve oylanmasının ardından konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'ye hizmet etmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Bulunmayan bir ilaç zamandır, kıymetini bilelim. Dünyanın ve ülkemizin değişen şartları ve rekabet ortamı içerisinde zamanı iyi değerlendirmek, başarılı olmuş her insanın, her işletmenin her kurum ve kuruluşun özellikle dikkat etmesi gereken en önemli konuların başında geliyor. Kayseri'nin en büyük meslek örgütü olan odamızın seçimleri üzerinden tam 1 yıl geçti. Geride bıraktığımız 1 yılda tüccarımızın, iş insanımızın velhasıl üyelerimizin hepimize olan güvenini boşa çıkarmadan emanetine halel getirmeden çalıştık. Allah sağlık verdiği sürece de meslek komitesi, meclis ve yönetim kurulu üyelerimiz ve çalışmalarımızla da üyelerimize ve Kayserimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Önümüzdeki 4 buçuk yıl seçim olmayacağını, bu sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve ekonomiye odaklanılması gerektiğinin altını çizen Başkan Gülsoy; "Türkiye seçimden yoruldu. Elbette demokrasinin gereği olan sandık milletin önüne her zaman gelir ve milletimiz de iradesini ortaya koyar. Ama ülkemiz son 5 yılda 2 yerel, 2 cumhurbaşkanlığı, 3 milletvekilliği genel seçimi ve 1 kez de referandum için sandık başına gitti. Yani 5 yılda 8 seçim yaptık. Bu süre içerisinde tarihimizin en alçak darbe girişimine maruz kaldık. Bunun için diyoruz ki; Türkiye artık seçimden yoruldu. Bu meclis toplantımız 31 Mart seçimlerinden sonra yaptığımız ilk toplantı. Bu vesile ile başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere 16 belediye başkanımızı kutluyorum. Başkanlarımızın koltuklarına oturmalarından kısa süre sonra yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla kendilerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ve şehrimiz ile üyelerimiz yararına müşterek yapacağımız çalışmaları konuştuk. Şehrimizde uzun yıllardır var olan kurumlar arası uyum çerçevesini belediye başkanlarımızın tamamı ile omuz omuza bir çalışma içerisinde olacağımızı teyit etmek istiyorum. Seçim bitti, geçim başladı. Belediye başkanlarımız bir yandan tebrikleri kabul ederken diğer yandan da hızlı bir şekilde projelerini hayata geçirmek ve halkın beklentilerini karşılık vermek için çalışıyorlar. Yerel seçimlerden hemen sonra yaptığımız basın açıklamasında da ifade etmiştim. Geride kalan 5 yılda önümüze gelen 8 sandıktan sonra 4 buçuk yıl süre ile bir seçim yok. Artık Ankara'nın da seçim defteri ve söylemleri bırakarak önümüzdeki 4 buçuk yıl için ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahının artması adına hızlı kararlar alması gerekiyor. İktidarı ve muhalefeti ile her siyasi partinin milletin sandıkta verdiği mesajı iyi okuması ve buna göre adım atması aşikar. Milletin geçimini kolaylaştırmak adına herkes üzerine düşeni yapmalı. Önümüzde 4 buçuk yıl altın değerinde bir zaman var. Bunu bizim iyi geçirmemiz, ekonomiye odaklanmamız, işimizi de en iyi şekilde yapmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısının konuğu olan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, yapılacak projeler hakkında meclis üyelerini bilgilendirici sunum yaptı.