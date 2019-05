KTO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Dr. Mustafa Çalış'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Oda Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek oylandı. Dilek ve temenniler bölümünde açıklamalarda bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına giren üyeleri tebrik ederek; "Ülkemiz için dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yıl dönümünde, TOBB öncülüğünde, TEPAV işbirliği ile belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında Form Demir ve Çelik Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş., Netform Yapı İnşaat Müşavirlik Dış Ticaret LTD. ŞTİ. olmak üzere 3 üyemiz yer almıştır. Bu şirketlerimizi kutlar, başarılarının devamını dilerim. Darısı diğer üyelerimize. Ayrıca bugün İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ‘Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2018 yılı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre 14'i üyemiz olmak üzere toplamda 18 firmamız listeye adını yazdırdı. Tüm zor şartlara, dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı sunmaya çalışan sanayicilerimizi, iş insanlarımızı, şirket yöneticilerini ve çalışanlarını bir kez daha kutluyor ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

Azim ve kararlılıkla ekonomideki durağanlığın aşılacağını belirten Başkan Gülsoy; "Dilerim İstanbul seçimleri de düşük tansiyonla bir an önce sonuçlansın ve hükümetimiz ve TBMM öncelikli gündemimiz olan ekonomi ve dış politikaya dönsün. Bin yıldır vatanımız olan bu topraklara yönelik hesaplar hiç bitmedi. Dün farklı gerekçelerle karşımıza çıkan hasımlarımız, bugün de o bildik metotların dışında adeta bir ‘ekonomik savaş' sürdürmektedir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda müttefikimiz dediklerimizin uyguladıkları ambargoları gördük. Yakın tarihte parasını vererek aldığımız silah ve mühimmatı terörle mücadelede kullanmamıza karşı çıkanları unutmadık, 15 Temmuz gibi alçak bir girişim karşısında sus-pus olanların gerçek yüzlerini bu millet bir daha gördü. Askeri metotlarla, içimizdeki bazı maşalarını terörize ederek, sığ ırkçı yaklaşımları ile bu milletle baş edemeyeceğini anlayanlar, bir süredir de döviz kurları ve kısmi ekonomik oyunlarla akıllarınca bizi istedikleri hizaya getirmeye çalışıyorlar. Unutmasınlar ki bu millet, dışarıdan yapılacak her türlü müdahaleye karşı Kayseri tabiriyle şerbetlidir. Evet bugün döviz kurları mutadın ötesinde dalgalıdır. Faizler, enflasyon, işsizlik rakamları küresel oyunlar ve bürokratik oligarşi ve bazı kısır çekişmeler nedeniyle beklentilerin üzerindedir. Ama, bu millet 100 yıl önce nasıl ki ‘yokluk' içerisinde bu cumhuriyeti kurmuşsa bugün de sabır, azim ve kararlılıkla ekonomideki durağanlığı aşacaktır. Bunun için işvereniyle, işçisiyle daha çok çalışacağız. Gerekirse uyumayacağız; sürekli üreteceğiz. Yeni pazarlar arayacağız. Yeni yeni pazarlar bulacağız kalkınma hamlemizi sürdüreceğiz. Her zor zamanda yaptığımız gibi, paylaşacağız, uzlaşacağız, ele ele gelişmiş Kayseri'yi, kalkınmış Türkiye'yi imar etmek için tasarruf ve tedbirle daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İhracat rakamları hakkında da bilgiler veren Gülsoy; "Kayseri 2019'un ilk 4 ayında da geçtiğimiz yıl olduğu gibi ihracatta 12. sırada. Geçtiğimiz yılın ilk dört ayında ihracatımız 622 bin 514 dolar olarak gerçekleşmiş. Bu yılın aynı döneminde ise bu rakam 672 bin 382 dolara çıkmış. Dört aylık ihracat artış oranı yüzde 8 gibi. Mesela demir ve demir dışı ürünlerde ihracatımız yüzde 33 gibi artmış 4 ayda. Mobilya ve orman ürünlerinde yüzde 11, elektrik ve elektronik malzemelerde ise yüzde 20 gibi artış var. Buna karşın madencilik, su ürünleri, hazır giyim, yaş ve kuru meyvede ise düşüş görülüyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve yukarı doğru seyir ihracat yapan üyelerimizin işlerini daha kolaylaştırıyor. Üyelerimiz arasında ürettiklerinin yarısını ihraç edenlerin işleri fena değil. İhracat oranı artıkça olası sarsıntılardan etkilenme oranı da aynı şekilde azalıyor. Özellikle ihracat yapan veya yapabilecek arkadaşlarımızın yeni yeni pazarlar bulması bu açıdan daha iyi olacak gibi" dedi. Üniversite - sanayi işbirliğine de değinen Başkan Gülsoy; "Erciyes Üniversitesi Kayseri tarihi açısından önemli bir yere sahip. Aslında hepinizin de bildiği gibi Kayseri binlerce yıllık mazisi ile geçmişte Makar-rı Ulema olarak tarihteki yerine almış, ‘Alimler Şehri'dir. Ülkemizin 10 araştırma üniversitesi arasında yer alan Erciyes Üniversitesi ile geçtiğimiz hafta ‘100 Talep 100 Proje' adı altında bir protokol imzaladık. Üniversite, ticaret ve sanayi işbirliği, hepimizin yıllardır konuştuğu ve geliştirilmesini arzu ettiği bir projedir. Odamızın ve Erciyes Üniversitesinin yanı sıra, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, Kayseri Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi ve Üniversite sanayi araştırma iş birliği vakfının da yer aldığı bu proje ile ilgili, muhtemelen rektörümüz bu manada önemli açıklamalar yapacak. Yaklaşık 51 bin öğrencisi ile Erciyes Üniversitesi şehrimizde her alanda ticaretin de canlanmasına katkı sağlıyor. Kayseri, Kayserili üniversitesine sahip çıkarak bu manada ülkemize de örnek olmuştur" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite ve çalışmalar hakkında KTO üyelerine bilgiler verdi.