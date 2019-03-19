KTO Meclis üyeleri TOBB'a çıkarma yaptı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) meclis üyeleri, TOBB ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme seminerleri için Ankara'ya gitti.

365 Oda/Borsa'nın çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) meclis üyeleri için düzenlediği bilgilendirme seminerlerinin 12. haftasında KTO Meclis üyeleri çeşitli konularda seminerlere katıldı. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu üyeleri ile meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen seminer programında; TEPAV, Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Dönüşüm, Türk Dış Politikasının Bugünü ve Geleceği, Etkili Yönetim Becerileri, Protokol Kuralları, Finansal Yönetim, E-Ticaret ve Sosyal Medya, Medya İlişkileri, Mimikler Yalan Söylemez/Kültürlerarası Beden Dili, Kişisel Gelişim, Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler, TOBB İştirakleri konuları üzerine kapsamlı söyleşiler yer aldı.

Programdan memnun ayrılan KTO Meclis Üyeleri, etkinliğin çok faydalı ve verimli geçtiğini belirterek bu tür seminerlerin artarak devam etmesi temennisinde bulundular. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise, katılımlarından dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek; “Kayseri Ticaret Odası yine farkını ortaya koyarak, 71 kişilik çoğunluklu bir katılımla seminerde yerini aldı. Özellikle Meclis üyelerimizin seminerlerden memnun kalmış olması bizleri mutlu etti. Meclis üyesi olduğum yıllarda katıldığım bu seminerlerden o dönemde çok memnun kalmış, Meclis üyelerimizin de bu faydalı bilgilerden yararlanması gerektiğini TOBB Başkanımıza özellikle iletmiştim. Taleplerimizi değerlendiren, bizi misafir eden kıymetli Birlik Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, bizleri çeşitli konularda kapsamlı bir şekilde bilgilendiren, her biri alanında uzman değerli hocalara ve seminerlerin düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.