KTO Meslek Komite Başkanları Toplandı

Sektörlerin sorunlarını görüşerek çözüm yolları aramak, meslek komitelerinin etkinliğini artırmak ve komiteler arasındaki işbirliği kabiliyetini geliştirmek üzere düzenlenen toplantıya; Başkan Gülsoy'un yanı sıra Meclis Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve meslek komite başkanları katıldı. Toplantıda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, meslek komitelerinden gelen talep ve öneriler doğrultusunda yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında detaylı bilgiler vererek; üyelerin işini kolaylaştırmak, rekabet edebilirliğini artırmak, Kayseri'nin ticaretini canlandırarak ekonomisine daha çok katkı sağlamak için, çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini vurguladı.

Toplantıya gösterdikleri ilgi için komite başkanlarına teşekkür eden Başkan Gülsoy, meslek komitelerinin mevzuatta belirlenen toplantılarının dışında, belirli periyodlarda meslek komite başkanlarıyla bir araya gelerek diyaloğu güçlü tutmak, fikir alışverişi yapmak için bu tür toplantıları düzenlediklerini ifade ederek; “Tek bir amacımız var; üyemize, şehrimize, ülkemize hizmet etmek. Bu kapsamda Odamızın tüm organları ile birlikte bir bütün olarak çalışmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Burada siz komite başkanlarına da büyük görevler düşüyor. Komiteler ne kadar çok çalışırsa ne kadar çok üretirse, Oda da o kadar çok çalışır ve üretir. Bu nedenle komite toplantılarını önemsiyor, yüksek oranda katılım istiyoruz. Çünkü komitelerde alınan kararlar, yönetimimize iletilen öneriler, talepler sadece kâğıt üzerinde kalmıyor. Önce kendi içimizde konuşularak, daha sonra ilgili makamlara iletilmek suretiyle çözüme kavuşturuluyor. Bugüne kadar meslek komitelerimizden birçok talep geldi. Bu kapsamda gerek şehrimizde gerekse Ankara'da çeşitli temaslarda bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Odamızı ve şehrimizi daha iyi yerlere getirmek için, hep birlikte daha güzel nice projelere imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı. Yapılan faaliyetlerden de kısaca bahseden Başkan Gülsoy; "Üyelerimizin işlerinde en iyisi olması için eğitimler, seminerler düzenliyoruz. Ayrıca sektörlere yönelik bilgilendirme toplantıları yapıyor, uzmanlarla üyelerimizi bir araya getiriyoruz. Hatta devlet erkânlarını Odamızda ağırlayarak üyelerimizin taleplerini birinci ağızdan iletmelerini sağlıyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Üyelerimizin bu konudaki olumlu geri dönüşleri bizleri mutlu ediyor. Bu tür çalışmalarımızı artırarak devam ettirecek; Odamızı, daima başarılarıyla adından söz ettireceğiz inşallah" diye konuştu.

Ülkenin öncelikli gündemlerinden biri olan istihdam seferberliği kampanyasına da detaylı olarak değinen Başkan Gülsoy; “Başlatılan kampanya ile birlikte işverene sunulan teşviklerin istihdamı artıracağına inanıyoruz. Artan istihdam daha çok üretim, daha çok ihracat demektir. Önümüzdeki hedeflere ulaşabilmemizin en önemli yolu da üretmektir. Daha önce başlatılan istihdam seferberliğinde olduğu gibi Kayseri olarak, KTO olarak yine bu kampanyaya da sahip çıkacağız. Sonunda kazanan biz, şehrimiz ve ülkemiz olacak. İşsize iş vermenin bereketi de artıracağına inanıyor, bu kapsamda tüm üyelerimizi, hemşehrilerimizi, iş dünyamızı “#BurasıTürkiyeBuradaİşVar #BurasıKayseriBuradaİşvar diyerek” en az bir işsize iş kapısı olmaya davet ediyorum" dedi. Özellikle istihdam seferberliği kampanyası hususunda üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirten komite başkanları, sektörlerin taleplerini ve yaşanan sorunları gündeme getirerek, çözüm yolları konusunda değerlendirme yaptılar.

Komite başkanları, bu tür toplantıların sektör sorunlarına çözüm bulma konusunda oldukça yararlı olduğunu söyleyerek; yönetim ve komite başkanlarını bir araya getirmek suretiyle düzenlenen toplantı için Başkan Gülsoy'a teşekkür ettiler.