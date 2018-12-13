KTO Meslek Komitesi Başkanları toplandı

Komite başkanlarının temsil ettiği sektörlere ilişkin talep ve sorunlarının anlatıldığı, Odanın faaliyetleri hakkında da bilgilerin verildiği toplantıda, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'a yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Toplantıya katılan komite başkanlarına teşekkür eden Başkan Gülsoy; komite çalışmalarına çok önem verdiklerini, komite üyelerinin sorunlarına taleplerine yönetim olarak kayıtsız kalmadıklarını, meslek komitelerinin yaptığı çalışmalar neticesinde birçok sorunun ilgili makamlara iletildiği ve bazılarına da çözümler üretildiğini dile getirdi.

Başkan Gülsoy; “ Aramıza yeni katılan 18. meslek Komitemiz ile sayımız 41'e yükseldi. 41 komitemizle birlikte üyelerimize, şehrimize faydalı olacağını düşündüğümüz projelere imza atacağımıza inanıyorum. Her komitemiz kanun gereği ayda 1 kez mutlaka toplanmalı. Fakat bunun daha fazlasını yapmak sizlerin elinde. Komitelerimiz ne kadar çalışırsa, bizlere ne kadar çok talep getirir, sorunlarını ne kadar çok dile getirirse bizlerde tüm bunlara çözüm noktası olarak gayret gösteririz.“ diye konuştu.

Gülsoy; “ Bizler iş dünyasını temsilen buradayız. Hepimiz, ‘üyelerimize nasıl daha iyi hizmet edebiliriz'in kaygısını taşıyoruz. Bildiğiniz üzere toplantımızın ilkini yaklaşık 2 ay önce yapmıştık. Bu toplantımızın amacı sizlerin taleplerinizi, sorunlarınızı ilk ağızdan dinleyerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak. Sizler bizlerle beraber, bizler de sizlerle beraber başarılı olacağız. Daha önce söylemiştim yine ifade etmeliyim ki meslek komite başkanlarımıza çok iş düşüyor. Biz, meslek komitelerinden gelen raporlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Biz ona göre hizmet ediyoruz” “ ifadelerini kullandı.

Üyelerden gelen talepler doğrultusunda yerelde ve ulusalda yapılan işbirliklerinden, görüşmelerden bahseden Başkan Gülsoy, “Odamız üyelerinin yoğun talepleri sonucu Reel Sektör ve Finans Sektörü'nün buluşması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne talepte bulunduk. Sağ olsun her isteğimizde elinden geleni fazlasıyla yapan TOBB Başkanımız yine isteğimize kayıtsız kalmayarak geçtiğimiz günlerde bu buluşmanın 5.'sinün Kayseri'de gerçekleştirilmesini sağladı. Odamız ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda reel sektör temsilcileri sıkıntılarını Bankalar Birliği Başkanı'na ve Reel sektör temsilcilerine iletme fırsatı buldu. Sonrasında üyelerimiz teşekkür ederek bu tarz programların belirli sıklıklarla yapılması yönünde talepte bundular. Programımıza gelemeyen üyelerimiz ise alınan duyumların çok iyi olduğunu ve programa katılamadıkları için çok üzgün olduğunu iletti. İnşallah bu programdan istifade edemeyen üyelerimiz de önümüzdeki süreçte yapacağımız toplantılara katılırlar. ” dedi.

Başkan Gülsoy'un ardından yönetim kurulu üyeleri de Oda da yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler vererek hızla daha iyiye gittiklerini, amaçlarının en iyiyi yakalamak olduğunu vurguladılar.

2.'si yapılan toplantının düzenlenmesinde KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Komite Başkanları; bu tür toplantıların bir araya gelerek sadece kendi sektörlerinde yaşanan sıkıntıları görmek adına çok önemli olduğunu ve oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Samimi ve sıcak ortamda gerçekleşen toplantı komite başkanlarının sorun ve taleplerinin dinlenmesi ile devam etti.