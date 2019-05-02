KTO, TOBB'un 75. Genel Kurulu İçin Ankara'da

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı, KTO Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri ve TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB'un 75. Genel Kurulu'na katıldı.

TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, TOBB delegeleri, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Genel Kurulun ilk günü, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, Oda ve Borsa başkanları ile delegeler Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulundular.

Anıtkabir ziyaretinden sonra TOBB İkiz Kuleler bahçesinde Oda ve Borsalar tarafından yöresel ürünlerin ikram edildiği stantlar kuruldu. Kayseri'nin yöresel lezzetlerinin ikram edildiği KTO standı da burada yerini aldı. Stantta, TOBB Başkanı M. Rifat Hiarcıklıoğlu'na ve 81 ilden gelen TOBB delegelerine Kayseri mantısı sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 2. gün gerçekleşen TOBB 75. Genel Kurulunda ise TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 365 Oda ve Borsa başkanları ile delegelere seslendi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu genel kurul konuşmasında ‘Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi' temasına vurgu yaparak, iş dünyasının önümüzdeki süreçte gündemin ekonomi olmasını istediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın icracı ve reformcu iş yapma tarzıyla ekonomide yeniden atılıma geçeceğimize inanıyoruz. Hiçbir engel, aşamayacağımız kadar büyük, hiçbir duvar yıkamayacağımız kadar güçlü değil. Gün, elbirliğiyle ayağa kalkıp koşma günü” ifadesini kullandı.

Genel Kurula katılan Başkan Gülsoy; ev sahipliğinden dolayı Başkan Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerini ileterek; “Mensubu olduğumuz birliğimizin 75. Genel Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın teşrifleriyle gerçekleşti. Başarıyla tamamladığımız kurulun, camiamız ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.