KTO üyelerine 'Geleceği Yönetmek' programı gerçekleştirildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) üyelerine yönelik Ahmet Şerif İzgören'in katılımıyla 'Geleceği Yönetmek' isimli program gerçekleştirildi.

Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alkan; hayatın hızla değişerek ilerlediği günümüz şartlarında yönetme gücüne sahip olanların daha kalıcı başarılar elde ettiğinin bir gerçek olduğunu belirterek; "Daima ileriye gidebilmek için en önemli etkenlerden biri bilgi sahibi olmaktır. Fakat bilgi sahibi olmak tek başına yeterli değildir. Sahip olduğu bilgi donanım ve tecrübesini, ülkesi ve milleti için kullananlar bugün önemli bir marka haline gelmiştir. Bir işi yönetmek, bir işin geleceğini yönetmektir. Bir işin geleceğini yönetmek ise; bilgiyi yönetmektir. Biz de Kayseri Ticaret Odası yönetimi olarak göreve geldiğimiz zaman önce mevcut durum analizi yaptık. Daha sonra bu bilgiler ışığında iyileştirme çalışmalarına başladık. Vizyon, misyon ve kalite politikamızı yeniden gözden geçirip stratejik planımızı hazırlayarak odamızın geleceği ile ilgili hedefleri tayin ettik. Bu sayede oda hizmetlerimizi üyelerimiz için daha verimli hale getirdik. Tabi bunu yaparken ihtiyacımız olan ekip ruhunu, yönetim ve personel arasında ilişkileri kuvvetlendirerek yakaladık ve üyelerimizle birlikte daha başarılı çalışmalara imza attık. Bu çalışmalarımızdan en yeni 2 projemiz hakkında sizleri de bilgilendirmek isterim. Projelerimizden ilki olan 'Dijitalleşme ile kapasite artırımı eğitim ve danışmanlık' projesi 2018 Aralık ayında ORAN Kalkınma ajansı tarafından onaylandı ve protokol imzalandı. Üyelerimizin bilgilerinin daha güvenli saklanmasını ve bilgiye ulaşımın hızlandırılmasını sağlayacak bu proje doğrultusunda 46 personelimiz eğitim almaya başladı. Eğitimler sonrasında edindikleri bilgilerle personelimiz zamanı daha etkin yöneterek kısa sürede daha verimli hizmet verecek. Bir diğer çalışmamız da; firmaların ihtiyaç duyduğu konu olan kurumsallaşma ile alakalı 'Kuşaklararası Şirket Yönetimi İle Kurumsal Gelecek Projesi'dir. Stratejik Yönetim, Ekip ve Süreç Yönetimi, Finans Yönetimi, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi, Kurumsallaşma Yönetimi başlıklarının yer aldığı bu projenin firmalarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Gördüğünüz üzere, yönetmenin gücünü elde ettiğimiz başarılarla kanıtlıyoruz. Uzun vadede planlarımızı gerçekleştirebilmek adına önemli olan; öncelikle şuan içinde bulunduğumuz şartları değerlendirerek önümüzdeki engelleri tespit etmek, yorumlamak ve iyileştirmek için harekete geçmektir. Geleceğe daha emin adımlarla ilerlemek, varmak istediğimiz hedefe kısa sürede ulaşabilmek için kendimizi, zamanımızı ve içinde bulunduğumuz şartları iyi yönetebilmeliyiz. Unutmamalıyız ki; bugün bulunduğumuz yerde, geleceği planlamak için sarf ettiğimiz çaba; yarın olacağımız yerin habercisidir. Yönetmenin etkin gücü işte burada devreye girecektir. Hedeflere ulaşma noktasında bizi rakiplerimizden ayıran etken doğru planlama ve planları iyi yönetmektir. Devletimiz ve Milletimizin bekası için ömrünü mücadeleye adamış Türk dünyasının bilge lideri büyük devlet ve dava adamı Alparslan Türkeş; 'İdealler yıldızlar gibidir. Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz' demiştir. İdealler geçmişin ve günümüzün analizi ve geleceğin, bilgi ışığında, planlanması ile vücut bulur. İnançlarımız ile yoğurduğumuz planlarımız ise bizleri gelecek hedeflerimize taşıyacaktır. Üyelerimizin hem kişisel gelişimleri hem de iş hayatlarında sağlayacakları gelişimlere destek olmak adına, Kayseri Ticaret Odası olarak, bu konuya önem veriyor; çeşitli eğitimler düzenliyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Ahmet Şerif İzgören, KTO üyelerine 'Geleceği Yönetmek' programını sundu.