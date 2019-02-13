KTO Yeni Bir Projeye Daha İmza Attı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) 'Kuşaklararası Şirket Yönetimi İle Kurumsal Gelecek Projesi'ne ilişkin Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile Teknik Destek Sözleşmesi imzaladı.

Geçtiğimiz aylarda imzalanan ve eğitimleri hala devam eden “Dijital Dönüşümle Kapasite Artırımı Eğitim ve Danışmanlık” projesinden sonra şimdi de şirketlerin kurumsallaşarak daha da gelişmesine yönelik yeni bir proje geliştirildi.

KTO Proje ekibi tarafından şirketlerin kurumsallaşma yolundaki ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan proje, ORAN Kalkınma ajansına sunularak ajans tarafından uygun görüldü ve taraflar arasında yeni bir sözleşmeye daha imza atıldı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, sözleşmenin her iki taraf içinde hayırlı olmasını diledi.

Proje ile ilgili açıklama yapan Başkan Gülsoy; “Seçim süresince, kurumsallaşma ve markalaşmaya önem verdiğimizi, yönetime geldiğimiz takdirde özellikle bu konunun üzerinde durulacağını ve bu doğrultuda çalışmalar geliştirileceğini her fırsatta dile getirmiştim. Türkiye ekonomisinin yüzde 90'ını aile şirketleri oluşturuyor. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)'dan aldıkları pay yüzde 75'tir. Bu aile şirketlerinin yüzde 85'i ilk nesilde yok oluyor. Dördüncü nesile kalan şirket sayısı ise yüzde 3'tür. Kökleri ticarete dayanan ve sanayisiyle de adından söz ettiren Kayseri'de de aile şirketleri çoğunlukta. Maalesef aile şirketlerinin birçoğu ise en fazla 3. kuşağa kadar devam ederek sonrasında çözülmelere gidiyor. Biz KTO olarak bunun önüne geçmek, şirketlerimizi daha da güçlü kılarak geleceğe taşınmasını sağlamak için yeni bir proje oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Proje hazırlanırken önemli aşamalardan geçildiğini ve çalışmaların hiçbirinin ‘dün söyledik, bugün oldu' şeklinde gelişmediğinin altını çizen Başkan Gülsoy; “KTO yönetimi olarak, bir şeyleri yapmış olmak için değil, şehir olarak eksik olduğumuzu düşündüğümüz noktaları yakalayarak, bu noktaları iyileştirme yönünde hareket ediyoruz. Kurumsallaşma da, eksikliğini hissettiğimiz önemli bir konuydu. Bunun üzerine harekete geçtik ve 10 personelimizden oluşan proje ekibimizle ciddi bir mesai harcayarak çalışmalar yaptık. Proje aşamasında, bu işin ehli olan kişilerin görüşlerine başvurarak çeşitli istişarelerde bulunduk ve söylediğim gibi eksik olunan noktaları tespit ederek ihtiyaç duyulan konularda ne yapılabilir bunun üzerine kafa yorduk. Tüm bu çalışmalarımız sonrasında projemizi, ORAN Kalkınma Ajansı'na sunduk ve bir önceki projemiz de olduğu gibi kabul gördük. Sayın Genel Sekreterimize bir kez daha teşekkür ediyor, imzalanan Teknik Destek Sözleşmesinin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Proje hakkında detaylı bilgiler de aktaran Gülsoy; “Aile şirketlerinin kurumsallaşarak sürdürülebilirliğini, marka ve itibar yönetiminde gelişerek rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için seçkin eğitimcilerle çalışarak üyelerimizden kurumsallaşma sürecinde olan ve/veya kurumsallaşma potansiyeli olan 100 üyemize; “Stratejik Yönetim, Ekip ve Süreç Yönetimi, Finans Yönetimi, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi ve Kurumsallaşma Yönetimi konularında eğitimler düzenleyecek ve Kayseri ticaret hayatında farkındalık oluşturacağız” dedi

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de, “2018 yılı içinde imzaladığımız ve uygulama aşamasında olan "KTO Dijital Dönüşümle Kapasite Artırımı Eğitim ve Danışmanlık Projesi" nin ardından "Kuşaklararası Şirket Yönetimi İle Kurumsal Gelecek Projesi" ile ajansımıza başvuran ve destek almaya hak kazanan KTO'yu, Sayın Başkanımız Ömer Gülsoy nezdinde tebrik ediyorum. Her iki çalışmada da önemli detaylara yer verilmiş olup, projeler sağlam temeller üzerine oturtulmuştur. Teknik Destek Programı'nın amacı olan kurumsal kapasiteyi geliştirme doğrultusunda Kayseri Ticaret Odası tarafındna uygulanan bu projelere ORAN Kalkınma Ajansı olarak katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.