KTO yönetimi Hatıra Ormanı'na fidan dikti

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri, meclis başkanı ve başkanlık divanı tarafından geçtiğimiz yıl oluşturulan KTO Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar dikildi. Başkan Gülsoy, “Her üyemiz için 1 fidan sloganıyla geçtiğimiz yıl oluşturduğumuz hatıra ormanımıza Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Meclis Başkanlık Divanımızla birlikte yeni fidanlarımızı diktik. Gelecek nesillerimize hep birlikte nefes olacağız” dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO), sosyal sorumluk projeleri çerçevesinde, Ankara-Kayseri Karayolu Boğazköprü mevkii Kuzey Çevre Yolu üzerinde oluşturduğu hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla KTO Hatıra Ormanındaki fidan dikim törenine Başkan Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri , KTO personeli ve Doğa Uzmanı Mustafa Göçer katıldı.

Göçer'in fidan dikimi hakkında verdiği kısa bir bilgilendirmenin ardından KTO Yönetimi, dikim için hazırlanan çukurlara kendi isimlerini taşıyan kartlarla birlikte fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Başkan Gülsoy fidan dikimi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Her üyemiz için bir fidan, sloganıyla geçtiğimiz yıl oluşturduğumuz Hatıra Ormanımıza yeni fidanlarla buluşturduk. Yeryüzündeki yaşamın sürekliliği açısından ormanları gelecek kuşaklara bırakacağımız en kıymetli kaynaklardan biri olduğuna inanıyoruz. Biz özellikle şehirleşen, betonlaşan ve çölleşen bir dünyada ağaçlanmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Cennet vatanımızın güzel yarınlarına nefes olmak için, daha yeşil yarınlar için "Türkiye Yüzyılına Nefes" Kampanyasına da destek oluyoruz. Bugün diktiğimiz fidanlar, yarın ağaçlara dönüşecek ve daha yeşil bir Kayseri bırakmak adına çorbada tuz misali bir katkı olacak. Hadis-i şerifinde “Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin!” diyen bir habibin ümmeti olarak Ağaca, yeşile ve çevreye sahip çıkmak, insanoğlu için en önemli erdemdir. Ecdadımız ne diyor? “Ağaç dalıyla gürler” Biz de diktiğimiz fidanlarla oluşturacağımız ormanlarla gürlemeyi sürdüreceğiz.”