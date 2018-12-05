KTO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Bir Araya Geldi

Kayseri'nin ticaret ve sanayi alanında önde gelen iş insanlarının oluşturduğu Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy Başkanlığı'nda bir araya geldi.

Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcılarının belirlendiği toplantıda; düzenli periyotlarla bir araya gelinerek Kayseri için neler yapılabilir konusunda çözüm yolları aranmasına karar verildi.

Toplantıda, kurul hakkında bilgiler aktaran Başkan Gülsoy; “5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanunu uyarınca oluşturulan Yüksek İstişare Kurulumuzun çalışma usul ve esasları yine 5174 sayılı kanun ile belirlenmiştir. Kanuna göre her ne kadar yılda 2 kez toplanmış olmak yeterli kılınsa da ben, bu kurulun gerçek manada işlevsel olarak faaliyette bulunması için ayda bir yahut iki ayda bir toplanmasından yanayım. Yüksek İstişare Kurulumuz öncelikle Odamızda iç ses, daha sonra ise ilimizde yükselen ses olmalıdır. Bu kapsamda şehrimizin eksik olduğu konularda iyileştirmeler için ne yapılabilir hususunda kendi içimizde ortak akılda buluşabilmeliyiz. Hepiniz; ticaretin içinden gelmiş; şehrimizin ticaretine, ekonomisine, marka değerine katkıları olan, işinde duayen isimlersiniz. Bundan sonraki süreçte inşallah sizlerin de görüşleriyle birlikte daha güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Gülsoy yönetime geldikleri andan itibaren Odada yapılan iyileştirmelerden de bahsederek mevcut eksiklerin büyük kısmının giderildiğini; üyeye daha kaliteli hizmet, şehir ekonomisine katkı sağlamak adına çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Başkan Gülsoy'un konuşmasının ardından kurul üyeleri kısaca kendilerini tanıtarak, kurulun daha verimli çalışması için yapılabilecekler hakkında görüşlerini dile getirdiler.

Başkanlığını Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcılığını Bekir Yıldız, Mustafa Nevzat Özhamurkar'ın üstlendiği KTO Yüksek İstişare Kurulu'nda; Ahmet Kürtüncü, Ali Başyazıcıoğlu, Berna Gözbaşı, Kemal Topsakal, Mahmut Özbıyık, Mehmet Uzandaç, Mehmet Yayla, Mustafa İncetan, Mustafa Özhaseki, Nazmi İmamoğlu, Oluş Molu, Osman Erköse, Ömer Beğendik, Selahattin Sarıalp, Şadan Doğan ve Vedat İnciroğlu yer almaktadır.