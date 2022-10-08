KTO'da 5 flaş istifa daha

1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ve 41 komitede kazanan başkan Ömer Gülsoy'un kırmızı listesinde bulunan istifaların ardından bugün de 5 kişi daha istifa etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Teşkilatında görevleri bulunan ve aynı zamanda Ticaret Odası Meclisine seçilen İl Başkanı Adnan İncetoprak, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un kardeşi ve il yönetim kurulu üyesi Latif Ersoy başta olmak üzere istifalar yaşanırken 5 meclis üyesi daha istifa etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in talimatının ardından istifalar başlarken, gün içerisinde de Selcan Erişen, Abdullah Kemal Zorlu, Levent Livdumlu, Nurullah Kahyaoğlu ve Mehmet Göçmen'in istifa ettiği öğrenildi.