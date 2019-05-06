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KTO'da, 'Değişen yapı denetim sistemi' anlatıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından üyelerine yönelik ’Değişen Yapı Denetim Sistemi’ konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından üyelerine yönelik 'Değişen Yapı Denetim Sistemi' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.


KTO Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, KTO yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile oda üyeleri katıldı. Seminerde, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu'ndaki değişiklikler hakkında detaylı bilgiler verildi. Seminerin açılış konuşmasını yapan Başkan Gülsoy, oda üyelerinin işlerini kolaylaştırmak, sektörlerindeki değişiklikleri yakından takip etmelerini sağlamak adına çeşitli bilgilendirme seminerleri yaptıklarını belirterek; “41 Meslek komitemizden gelen talepleri değerlendiriyor, faydalı olacağına inandığımız konular üzerinde uzman kişileri odamızda ağırlayarak siz değerli üyelerimizle bir araya getiriyoruz. Bugün de burada inşaat grubu meslek komitelerimizin talebi doğrultusunda 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanun'u üzerinde durulacak, aklınıza takılan sorular uzmanımız tarafından cevap bulacak” diye konuştu. Yapılan düzenlemeler ile yapı denetim sistemine yeni bir soluk getirildiğini söyleyen Başkan Gülsoy, bu kapsamda yerinde ve etkin bir yapı denetimin sağlanması konusunda büyük bir adım atıldığını ifade etti.


Başkan Gülsoy'un konuşmasının ardından Livdumlu da bir konuşma yaparak, 4708 sayılı kanunun amacının; can ve mal güvenliğini teminen imar planına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğunu aktardı. Açılış konuşmalarının ardından Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından üyelere detaylı sunumlar yapıldı.


Program, soru cevap kısmı ile devam etti.

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