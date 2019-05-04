KTO'da İl KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Yapıldı

M.H.Nail Anlar Başkanlığında Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) yapıldı.

Toplantıya Kayseri Ticaret Odası'nı temsilen KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal katıldı. Kamu, üniversite ve sanayi kurumu temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Latif Başkal, KÜSİ ekibini odada ağırlıyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, toplantının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diledi. Toplantının başında KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Evren Mutlugün; 'KÜSİ Modeli Beklentileri”'hakkında kurul üyelerine sunum yaptı. Daha sonra yine KÜSİ İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Zeki Oralhan KÜSİ'nin geliştirilmesine yönelik faaliyetler hakkında haziruna bilgi verdi. Kayseri'deki üniversitelerin Üniversite- Sanayi iş birliği önerilerinin konuşulduğu toplantıda 2019 yılında Kayseri'de gerçekleştirilecek olan KÜSİ faaliyetleri hakkında kurul üyelerinin de görüş ve önerileri alındı.

Milli savunma sanayi sektörünün şehrin geliştirilmesi adına yapılacak çalışmaların konuşulduğu toplantı, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.