KTO'da İş Hukuku Semineri Düzenlendi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından üyelerine yönelik, 'İş Hukukunda Güncel Sorunlar' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

KTO Konferans Salonunda düzenlenen seminere, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTO yönetim kurulu üyeleri, İş Hukuku Bilirkişisi Avukat Harun Özkan, İş Hukuku Bilirkişisi Avukat Çağrı Karamürsel ile oda üyeleri katıldı. Seminerde kıdem ve ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe iade davaları, alacak kalemleri, belirli belirsiz sözleşme, fazla mesai, yıllık izin, yıllık ücretli izin, ikramiyeler ve ibraname hakkında detaylı bilgiler verildi. Seminerin açılış konuşmasını yapan Başkan Gülsoy, meslek komitelerinden gelen talepler doğrultusunda çeşitli konularda bilgilendirme toplantısı, eğitim ve benzeri programlar düzenlediklerini ifade ederek; “Son zamanlarda meslek komitelerimizden gelen yoğun talep doğrultusunda, ihtiyaç duyduklarına inandığımız iş hukuku alanında üyelerimizin karşılaştıkları sorunların çözümü için bilgilendirme semineri düzenledik. İş dünyası olarak bizlerin en önemli görevi, ekonomiye katkı sağlamak, üretimi, yatırımı, ihracatı artırmaktır. Bunu yaparken de en büyük destekçilerimiz çalışanlarımızdır. Bizler, Peygamber efendimiz (SAV)'in hadisi şerifinde ki anlayışla yola çıkarak çalışanımızın alnının teri kurumadan hakkını vermeyi örnek edindik. Üreten, emek veren her çalışanımızın yanındayız. İş hayatında her iki taraf açısından da kaos ortamı olmaması için işveren ve çalışan arasındaki ilişkilerin kanunlara uygun olarak şekillendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Dolaysıyla düzenlediğimiz bu programın; iş hayatında sıkıntı çekilen konularda çözüm olma noktasında sizlere katkı sağlayacağını düşünüyorum.Seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde yine sizlerden gelen talepler doğrultusunda, üyelerimizin rekabet edebilirliğini artıracak, işlerini kolaylaştıracak çeşitli konularda seminerler düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.