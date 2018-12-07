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KTO'da Karekodlu Çek kullanımı Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kredi Kayıt Bürosu işbirliğinde, KTO üyelerine yönelik olarak, “Alacak Riski Yönetiminde Karekodlu Çek Sistemi ve Güncel Gelişmeler”e ilişkin bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.


KTO Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; çekin, son dönemde her ne kadar itibar kaybetmiş olsa da hâlâ önemli ödeme araçlarından biri olarak yerini korumaya devam ettiğini söyledi.


Başkan Gülsoy; “Bilindiği üzere, karşılıksız çeke karşı önlem alınabilmesi; dolandırıcılık mağduru olunmaması ve güvenli ticarette gerekli olan şeffaflık için karekodlu çek 2017 yılının Ocak ayında zorunlu hale getirildi. Karekodlu çek sayesinde keşideciye ait çek ödeme performansı ulaşabiliyoruz. uygulama ile birlikte keşideci kaç adet çek kesmiş, ödemiş mi, ödememiş mi, bu ve bunun gibi önemli birçok hususu kısa sürede netliğe kavuşturmuş oluyoruz. Sağladığı birçok avantajın yanı sıra ticaret hacmini de artıran Karekodlu çek, üretim ve istihdamda da hareketlenmeyi beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.


Başkan Gülsoy'un açılış konuşmasının ardından katılımcılara konu hakkında detaylı bilgiler aktaran Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz; çek sisteminin oldukça güvenli çalıştığına dikkat çekti.


Sunumun ardından toplantı, soru cevap kısmı ile devam etti.

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