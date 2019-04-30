KTO'da 'Kuşaklararası Şirket Yönetimi ile Kurumsal Gelecek Projesi' eğitimleri başladı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından hazırlanan 'Kuşaklararası Şirket Yönetimi İle Kurumsal Gelecek Projesi' eğitimleri başladı.

KTO Eğitim Salonu'nda gerçekleşen eğitimin açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy kurumsallaşma ve markalaşmaya verdikleri önemden bahsederek; "Malumunuz olduğu üzere, seçim süresince kurumsallaşma ve markalaşmaya önem verdiğimizi, yönetime geldiğimiz takdirde özellikle bu konunun üzerinde durulacağını ve bu doğrultuda çalışmalar geliştirileceğini her fırsatta dile getirmiştim. Araştırmalara göre Türkiye ekonomisinin yüzde 90'ını aile şirketleri oluşturuyor. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'dan (GSYİH) aldıkları pay yüzde 75'tir. Bu aile şirketlerinin yüzde 85'i ilk nesilde yok oluyor. Dördüncü nesile kalan şirket sayısı ise yüzde 3'tür. Kökleri ticarete dayanan ve sanayisiyle de adından söz ettiren Kayseri'de de aile şirketleri çoğunlukta. Maalesef aile şirketlerinin birçoğu ise en fazla 3. kuşağa kadar devam ederek sonrasında çözülmelere gidiyor. biz oda yönetimi olarak bunun önüne geçmek, şirketlerimizi daha da güçlü kılarak geleceğe taşınmasını sağlamak için, göreve geldiğimiz andan itibaren de bu konu üzerinde detaylı araştırmalar yaparak, şirketlerimizin ömrünü uzatacak, temeli sağlam bir proje geliştirmek için çalıştık. Odamız bünyesinde oluşturduğumuz 10 kişilik proje ekibimiz ve yönetim kurulumuzdan görevlendirdiğimiz bir üyemizle bu kapsamda yapılabilecekler hususunda istişarelerde bulunarak, çeşitli projeler değerlendirdik ve çalışmalarımız sonucunda ekibimiz tarafından 'Kuşaklararası Şirket yönetimi ile Kurumsal Gelecek Projesi' hazırlandı ve ORAN Kalkınma Ajansına sunularak,ORAN tarafından projemiz kabul görüldü. ORAN ile odamız arasında Teknik Destek Sözleşmesi imzalandı" dedi. Proje kapsamında düzenlenecek eğitimler hakkında da bilgiler veren Gülsoy; "Proje kapsamında şirketlere, 'Stratejik Yönetim', 'Ekip ve Süreç Yönetimi', 'Finans Yönetimi', 'Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi', 'Kurumsallaşma Yönetimi' konularında eğitimler düzenlenecek ve Kayseri ticaret hayatında farkındalık oluşturulacak. Eğitime katılmaya hak kazanan şirketlerin bu eğitimden faydalanacaklarına ve eğitim sonunda şirketlerinin gelişerek devam etmesi için şirketlerinde iyileştirmelere gideceklerine canı gönülden inanıyorum. Bu eğitimlerde, 'nerede yanlış yaptık' dememek için nasıl önlemler alınabilir uzmanlarımız tarafından detaylıca anlatılacak" diye konuştu.

Eğitim açılış programına ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve firma temsilcileri katıldı.