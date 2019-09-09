Kto'dan U-Etds Ve Sayısal Takograf Bilgilendirme Toplantısı

KTO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda düzenlenen ve KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkilileri, KTO Personeli ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda; taşıma yetki belgesi olan firmalara, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ve Sayısal Takograf hakkında bilgi verildi.

Toplantının açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, üyelerinin sektörlerini ilgilendiren mevzuatlardaki değişiklikler sonucu mağdur olmamaları adına belirli periyotlarda seminerler düzenlediklerini belirterek, bu toplantıda da uzmanlar tarafından taşıma belgesine sahip üyeleri bilgilendirmek U- ETDS sistemi ve Sayısal Takograf Sistemine ilişkin detaylar aktarılacağını söyledi.

Başkan Yardımcısı Köksal; “Bakanlığımız, karayoluyla yapılan her türlü taşımacılığı güven ve disiplin altına alma adına bir takım düzenlemeler yapıyor. kısa adı U-ETDS olan Elektronik takip ve Denetim Sistemi sayesinde toplanacak olan bu veriler, yolların daha güvenli hale gelmesini sağlayacak; ayrıca yolcu, kargo ve yük taşıyan araçların güzergâhları, yük miktarı, yolcu sayısı gibi bilgiler, henüz bu araçlar yola çıkmadan ilgili bakanlığa ulaşacaktır. Aynı şekilde de Sayısal takograf uygulaması ile profesyonel sürücülerin davranış ve faaliyetlerine ilişkin daha fazla ve güvenilir veri toplayarak, karayolu güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Yönetmelikte yapılan düzenlemelerin yeni yılla birlikte hayata geçmesi ile belki bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zorunda kalacağız. Ancak emin olun ne taşıyorsak hem onların güvenliği, hem de tüm karayollarının güvenliği açısından bu uygulamanın çok yararlı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı Kerim Cicioğlu, Uzman Hasan Boz ile TOBB Uzman Yardımcısı Şevval Teker ve Bilgi İşlem Uzmanı Dursun Savaş Mevzuatla ilgili önemli bilgileri katılımcılarla paylaşarak sistemin sektöre getirecekleri konusunda detaylı açıklamalarda bulundular.

Daire Başkanı Kerim Cicioğlu, sistemin ulusal güvenliği sağlamak açısından sektöre önemli bir sorumluluk getirdiğini ifade ederek; “U-ETDS firmalara çok önemli katkılar sağlayacak. Bu sistem ile karayolu taşımacılığı disiplin altına alınacak, korsan taşımacılık önlenecek, yetki belgesi dışında yapılan taşımalar engellenecek. Yine bu sistem ile firmalar taşıma güzergahlarını, zaman ve ücret tarifelerini elektronik ortamda hızlı bir şekilde bildirme imkanı sağlanacak. Ulusal güvenlik açısından çok önemli bir kazanım sağlayacak” diye konuştu.

Toplantı sonunda, uzmanlar sektör temsilcilerinin sorularını yanıtlayarak, karşılaşabilecek sorunlara karşı çözüm önerilerinde bulundu.