KTO'nun projesi ile aile şirketleri kurumsallaşarak sürdürülebilirliğini sağlayacak

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Şubat ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, koordine ettikleri proje ile firmaların kurumsallaşması için eğitim düzenleyeceklerini söyleyerke, "Kayseri'yi başarılarıyla adından söz ettiren güçlü bir şehir haline getirmek için daha çok üretmeye çalışmaya ihtiyacımız var" dedi.

KTO Şubat ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Odanın konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Faaliyet raporlarının okunmasının ardından bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, aile şirketlerinin birçoğunun en fazla 3. kuşağa kadar devam ettiğin, sonrasında ise çözülmelere gittiğini söyledi. Bunun önüne geçmek için ORAN destekli proje hazırladıklarını kaydeden Gülsoy, "Sık sık dile getirdiğim üzere gelişerek büyümek için kurumsallaşmak, markalaşmak ve dışa açılmak elzem bir konudur. Türkiye ekonomisinin yüzde 90'ını aile şirketleri oluşturuyor.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan aldıkları pay yüzde 75'tir. Bu aile şirketlerinin yüzde 85'i ilk nesilde yok oluyor. Dördüncü nesile kalan şirket sayısı ise yüzde 3'tür.

Kökleri ticarete dayanan ve sanayisiyle de adından söz ettiren Kayseri'de de aile şirketleri çoğunlukta. Maalesef aile şirketlerinin birçoğu ise en fazla 3. kuşağa kadar devam ederek sonrasında çözülmelere gidiyor. Biz de KTO olarak bunun önüne geçmek, şirketlerimizi daha da güçlü kılarak geleceğe taşınmasını sağlamak için yeni bir proje oluşturduk. Projemiz ORAN tarafından kabul görüldü. Şubat ayı içerisinde teknik destek sözleşmesine imzalarımızı attık. Bu proje ile aile şirketlerinin kurumsallaşarak sürdürülebilirliğini, marka ve itibar yönetiminin de gelişerek rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için seçkin eğitimcilerle çalışarak üyelerimizden kurumsallaşma sürecinde olan ve kurumsallaşma potansiyeli olan 100 üyemize 'Stratejik Yönetim, Ekip ve Süreç Yönetimi, Finans Yönetimi, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi ve Kurumsallaşma Yönetimi' konularında eğitimler düzenleyecek ve Kayseri ticaret hayatında farkındalık oluşturacağız. Kayseri'yi başarılarıyla adından söz ettiren güçlü bir şehir haline getirmek için daha çok üretmeye çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun için hep birlikte var gücümüzle çalışacak, çabalayacağız" ifadelerini kullandı.

Seçim dönemlerinde belirsizlikler olduğu için ekonomi etkileniyor

Gülsoy, "Seçim dönemleri belirsizlikler olduğu için ekonomi ister istemez etkilenmektedir. Bu nedenle önümüzdeki sürecin daha rahat geçirileceğine ve 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz. Malumunuz olduğu üzere 2018'in 2. yarısında yaşanan sorunların ardından dövizde yaşanan dalgalanmalar toplumun her kesimini tedirgin etmişti. Bugün görmekteyiz ki finans piyasası seçimi satın almış durumda. Bunun en önemli teyidi de kur ve faizin mevcut seviyesidir.

Hatırlarsınız Eylül ayının başlarında bu sürecin geçici olduğunu, dolara takılıp kalınmaması gerektiğini söylemiştik. Bugün geldiğimiz duruma baktığımızda haklı olduğumuzu görmek bizleri memnun etmektedir" dedi.