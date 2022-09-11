Kuaför muhtardan minik öğrencilere okul öncesi ücretsiz tıraş

Kayseri'de mahalle muhtarı olan Gonca Kaan, mahallede okullar açılmadan önce tıraş olmak isteyen durumu yetersiz çocuklara ücretsiz saç kesimi yaptırdı.

Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı olan Gonca Kaan, mahallede yaşayan ve durumu yetersiz olan ilkokul öğrencileri için ücretsiz saç kesimi yaptırdı. Muhtarlıktan önce kendisinin de kuaför olduğunu söyleyen Kaan, 2 ya da 3 çocuğu okula giden aileler için tıraş ücretinin külfet olduğunu ve tıraş parasından edilen tasarruf ile ailelerin çocuklara kırtasiye alış verişi yaptığını söyledi.

Çocuklara okul öncesinde saç tıraşı yapılmasını geleneksel hale getirdiğini söyleyen Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, “Ben muhtar olmadan önce bayan kuaförlüğü yapıyordum ve bunun için de okul öncesi saç kesimlerinin ailelere külfetli olduğunu düşünüyordum. Ben de muhtarlık dönemim boyunca yapmış olduğum faaliyetlerden biri olan saç kesimini her yıl geleneksel hale getirdim. Bu geleneği de devam ettirmek için yine burada öğrencilerimizin saçlarını ücretsiz olarak kesiyoruz. Masrafları tamamen bize ait bir şekilde kesimlerini gerçekleştiriyoruz çocuklarımızın ve bu kesimler akşama kadar da devam edecek. Kız ve erkek çocuklarından oluşan 100'e yakın öğrencinin saçlarını kestik. Yeni eğitim ve öğretim yılında bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum ben. İstedikten sonra herkesin yapabileceği birçok şey var. Benim yaptığım sadece teşvik amaçlı bir örnek. Bu tür durumlarda gerçekten çok büyük destek oluyor. Mesele çocuk başı tıraş parası 50 TL. yeri geliyor 2-3 tane çocuk oluyor bu da 150 TL ediyor. Ben bu çocukların kesim ücretlerini veriyorum, aileler de kalan kırtasiye masraflarını karşılıyor. Daha güzel oluyor bu şekilde” dedi.