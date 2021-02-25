Küçük Bürüngüz ve Turan mahalleleri arası yol imar planına göre genişliyor

Bu kapsamda Küçük Bürüngüz ve Turan Mahallesinde mevcuttaki yol imar planına uygun olacak şekilde geniş bir yol yapılıyor.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ekiplerimiz ilçe genelinde yol bakım, onarım, yol açma ve yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Daha güvenli ve modern yollar için tüm ilçemizde çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Çalışmalar kapsamında bölgenin ihtiyacını gidermek amacıyla mevcut yolların bir bölümünün oldukça dar olması nedeniyle ihtiyaç olan bölgelerde de yol genişletme ve düzenleme çalışmaları yapılıyor. Belirlenen program dâhilinde ekipler 1,5 kilometre uzunluğunda 25 metre genişliğinde bir çalışma yapılıyor. Böylece yolumuz genişlemiş olacak. Küçük Bürüngüz ana yol imar sınırlarının genişliği kapsamında malzeme serme ve dolgu işi devam ediyor. 1.5 kilometre uzunluğunda yolumuza 1200 ton malzeme serilecek. Bu çalışma tamamlandığında hem yol genişleyecek hem de daha nitelikli bir yol ortaya çıkacak. Hedefimiz gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayarak yolu vatandaşlarımızın kullanımına açmaktır. Şimdiden iki mahallemize hayırlı olsun." dedi.