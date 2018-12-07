Küçük dostlar ambulansı bin 516 hayvana müdahale etti

Kocasinan Belediyesinin sokak hayvanları için oluşturduğu ‘Küçük Dostlar Ambulansı', bir yılda bin 516 hayvana müdahale etti.

Kocasinan Belediyesi tarafından bir yıl önce kurulan ve ihbarları değerlendirerek sokak hayvanlarına yardımcı olan Küçük Dostlar Ambulansı kurulduğu günden bu yana hasta ve yaralı bin 516 hayvana müdahale etti. İnsan odaklı projelerin yanı sıra, tüm canlılara yönelik projelere hassasiyet gösterdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, konuyla ilgili açıklamasında, "Çalışmalarımız kapsamında ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıl hizmete sunduğumuz ‘Küçük Dostlar Ambulans' aracıyla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını hijyenik ve güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyoruz. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Küçük Dostlar Ambulansına ihbarda bulunanlardan biri de yol kenarında gördüğü hareketsiz halde yatan bir kedi için arama yapan Taksici Metin Uçan oldu. Uçan, önce Kocasinan Belediyesinin 222 70 00 numaralı Çağrı Merkezini aradı. Küçük Dostlar Ambulansı kısa sürede Sahabiye Mahallesinde bulunan yavru kediye ilk müdahaleyi yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri daha sonra yaralı kediyi Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdü. Yavru kediye Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Muhammed Kaan Yönez ve ekibi müdahale etti. Kırık bacağı tedaviye alınan ve genel muayenesi yapılan yavru kedi, emin ellere teslim edildi.

Hizmete başlamasının birinci yılında yine bir hayat kurtaran Küçük Dostlar Ambulansı, tüm sokak hayvanları için çalışmaya devam edecek.