Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ‘Çevreye Saygılı Şehirler' konu başlığıyla açıkladığı ve Kayseri'de yine bir ilk olan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası' açılıyor. Kocasinan'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ve en güzel hizmetleri ile en iyi projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 29 Nisan Cumartesi günü saat 15:00'ta Yakut Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası' açılış törenine tüm Kayserilileri davet etti.

Kayseri'de yine bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Küçük Dostlar Kedi Kasabası' ile çocukların hayvanları daha iyi yakından tanımalarına ve sevmelerine imkan sağlayacağız. Bu mekan hatta hayvan fobisi olanlara hayvan sevgisi aşılarken hayvan fobilerinden kurtulmalarına da katkı sağlayacak.” dedi. Hayvanseverlerin ve özellikle çocukların kedileri sevecekleri ve onlara bakabilecekleri bir mekan oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Kayseri'mizde yine bir ilki hayata geçirdik. Kocasinan sınırları içerisinde yapmış olduğumuz ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda onlarca farklı cinste kedinin barınacağı bir mekân hazırladık. Hayvanseverlerin özellikle çocukların buraya geldikleri zaman kedileri sevecekleri ve onlara bakabilecekleri bir mekân oluşturduk. Kediler için farklı ve renkli bir alan oldu. Hemşehrilerimiz, şehrimizde görmediği farklı cinste kedileri, burada görme imkânı bulabilecekler. Bu istikamette yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz. Vatandaşların memnuniyetini kazanan ve diğer kurumlara da örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bu vesileyle 29 Nisan Cumartesi günü saat 15:00'ta Yakut Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan Kayseri'de ilk ve tek örneği ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası' açılış törenine tüm hemşeherilerimi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan küçük dostlara 7 gün 24 saat aralıksız hizmet veren Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, Kayseri'de ilk olan ve yaklaşık 500 metrekare alan üzerine hazırlanan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda kedilerin doğal yaşam şartlarına uygun mekan oluşturdu. Kedilerin tedavi, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların karşılandığı merkezde; alanında uzman ve veteriner hekim gözetiminde evcil hayvanlara uygulanan tüm bakımlar gerçekleştiriliyor. ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nın içerisinde; steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri, toplu yaşam alanları, berber, bakkal, otel gibi bölümler ve donatılar bulunuyor. Küçük dostlar mahallesi ve tekir parkı gibi renkli mekânların yer aldığı ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda; Ankara ve Van kedisi, tekir, bombay, Norveç, british shorthair, scottish fold, mavi Rus kedisi, İran kedisi, siyam, chinchilla, bengal kedisi, exotic shorthair gibi kedi türlerinden yaklaşık 50 kediye ev sahipleri yapacak.