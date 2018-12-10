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Küçük Eller Büyük İşler Resim Sergisi Açıldı

Kadir Rezan Has Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan resimler ’Küçük Eller Büyük İşler’ sergisi ile beğeniye sunuldu.

Kadir Rezan Has Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan resimler 'Küçük Eller Büyük İşler' sergisi ile beğeniye sunuldu.


Kadir Rezan Has Ortaokulu 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri tarafından Güzel Sanatlar Öğretmeni Emine Gündoğ'un gözetiminde oluşturulan 150 eser, Küçük Eller Büyük İşler isimli resim sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Resim sergisinin açılışı Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman ve Okul Müdürü Oktay Polat tarafından yapılırken, Müzik Öğretmeni Gözde Eriş'in 6 kişilik orkestrası da sergiye katılanlara müzik ziyafeti sundu.


Sergi iki gün süreyle ziyarete açık kalacak.

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