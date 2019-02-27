Küçük Filiz okul yolunda can verdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde okula giderken çöp kamyonunun altında kalan 8 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Kazadan sonra küçük kızın dersinde kullanmak için götürdüğü pembe makas ise görenlerin yüreğini burktu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oruç Reis Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana gelen olayda okuluna gitmek için evden çıkan Filiz Taşdemir (8), sokak arasında çöp toplayan M.E. yönetimindeki 38 SF 132 plakalı kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı duyarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği sokak üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Filiz Taşdemir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.