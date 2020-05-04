Küçük hafızlar 'Online mukabele' ile eğitimlerini sürdürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarında kapatılmasının ardından eğitimi uzaktan sürdüren Mustafa Germirli Proje Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, online mukabele ile Kur'an-ı Kerim eğitimlerini almaya devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapatılmasının ardından uzak eğitim sistemine geçildi. Okulların kapatıldığı ilk günden beri öğrencilerini sıkı takibe alan Mustafa Germirli Proje Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri de, online olarak çocukların eğitimlerini sürdürüyor. 40 eğitmenin takip ettiği öğrenciler, online mukabele programları, dersler ve yarışmalar ile derslerinden kopmuyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Mustafa Germirli Proje Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu Yöneticisi İsmail Doğan, “Korona virüs nedeniyle okullar tatil edildikten sonra çocuklarımız evlerine geçtiler. Aynı şekilde hocalarımızda evlerinden uzaktan eğitim ile eğitimlerini sürdürdüler. Okulumuzda 21 tane Kur'an-ı Kerim hafızlık hocamız var. Bu hocalarımız uzaktan hafızlık eğitimlerini yaptırdılar. Bu noktada anketler yaptık ve hiçbir gerilemenin olmadığını gördük. Bazı öğrencilerimiz daha da fazla başarılı olduğu gördük. Bu süreci en az zararla atlatmaya çalışıyoruz. Bunu da başarılı bir şekilde yapan nadir okullardan bir tanesiyiz diye düşünüyorum" dedi.

Doğan, "Mukabele önceden beri İslam literatürüne yerleşmiş ve günümüze kadar gelmiştir. İslam dini mukabeleye çok önem vermiştir. Sebebi ise Kur'an-ı Kerim'in muhafazası açısından önemlidir. Onun hiçbir harfinin değişmeden günümüze kadar gelmesi açısından mukabele önemlidir. Ondan dolayı İslam dini buna çok önem ve değer vermiştir. Bizim ecdadımızda buna çok önem vermiş ve bunu camiye yaymıştır. Osmanlı'da mukabele evlerde de yapılmıştır. Burada önemli olan ezbere olmasıdır. Bu virüsten dolayı bu sene mukabeleyi camilerde uygulayamıyoruz. Daha önceki senelerde öğrencilerimiz camilere giderek imamlarımız eşliğinde orada mukabeleyi okuyorlardı ve cemaatimiz takip ediyordu. Böylece biz mukabele serüvenini atlatmış oluyorduk. Bizde burada online mukabele yapalım diye düşündük. Bütün öğrencilerimize cüzlerimizi dağıttık. Onlar okuyorlar, evlerinde anne ve babaları telefonla çekerek bize gönderiyorlar. Bizde onları sisteme yüklüyoruz. Takip etmek isteyen vatandaşlarımız, velilerimiz ve öğrencilerimiz istedikleri zaman açarak takip ediyorlar. Mukabele sünnetini de bu sene bu şekilde yapalım diye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.