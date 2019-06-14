Küçük Necati'nin karne heyecanı

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesinde, okula beslenmesiz gidince öğretmeninin dikkatini çeken ve yapılan kampanyalarla ailesi ile birlikte sıcak yuvalarına kavuşan 10 yaşındaki Necati, kardeşi ile birlikte karne heyecanı yaşadı.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesinde 10 yaşındaki Necati Özden'in okula beslenmesiz gitmesi üzerine öğrencisine 'Neden beslenme çantan yok' diyen Sınıf Öğretmeni Ayça Burcu Ökmen, öğrencisinin evine gittiğinde 4 kişilik ailenin dramı ile karşılaşmış ve düzenlenen kampanyalarla öğrencisinin, görme engelli annesi, babası ve kardeşiyle birlikte sıcak bir yuvada yaşamasına vesile olmuştu. Ülke genelinde olduğu gibi Kepez İlkokulu ve Ortaokulu'nda da bugün karne heyecanı vardı. Düzenlenen törenle karnelerini alan öğrenciler, tatile girmenin sevincini yaşadı. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler arasında 10 yaşındaki Necati ve kardeşi Mehmet de vardı. Töreni heyecanla takip eden Özden kardeşler, törenin ardından mutlu bir şekilde evlerinin yolunu tuttu. Necati ve kardeşi Mehmet, tatile girdikleri ve sınıf geçtikleri için mutlu olduklarını, tatilde hikaye kitabı okuyacaklarını söyledi. Necati Özden'in Sınıf Öğretmeni Ayça Burcu Ökmen ise; bir yıl boyunca ellerinden gelenin en güzelini yapmaya çalıştıklarını ve çok mutlu olduklarını ifade ederek; “Bir eğitim ve öğretim yılının daha sonuna geldik. 4. sınıfa geçtiler, inşallah çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Biz mutluyuz, onlar da çok mutlu. Bir yıl içerisinde elimizden gelenin en güzelini yapmaya çalıştık bir yıl içerisinde. Eğitim, sevgi, şefkat aşılayabildiysek ne mutlu bize diyorum. İyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca törende öğrencilere seslenen Okul Müdürü Ahmet Çalış da, “2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının bugün son gününe geldik. Bir eğitim yılı boyunca harcadığınız emek ve gösterdiğiniz gayretle bu sonuçları aldınız. Herkesin elinde karnesi var. Karnede gördüğünüz notların çok iyi olması sizin çok iyi insan olduğunuzu göstermeyebilir, notlarınızın kötü olması da sizin kötü olduğunuzu göstermez. Çalışarak, gayret ederek iyi birer birey olarak kendinizi yetiştirmelisiniz” diyerek öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Çalış, başarı sırasına göre takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere hediyelerini verdi.