Küçük Pınar'ın vatan sevgisi

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde ailesiyle birlikte yaşayan 12 yaşındaki Pınar Söbe, Gara'da şehit edilen 13 vatandaş için karın üzerine 'Önce Vatan' yazdı.

Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üçgen içerisinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı yağan kar ile beyaza büründü. Ailesiyle birlikte bölgede yaşayan 12 yaşındaki Pınar Söbe, Gara'da şehit edilen 13 vatandaş için beyaz örtüye 'Önce Vatan' yazdı. Yediden yetmişe herkesin takdirini toplayan Pınar, "Sultan Sazlığı'nda yaşıyorum. Burada kar yağdığında kış ayları çok iyi geçiyor. Kar yağmasını ben de fırsat bilerek geçen gün şehit edilen 13 askerimiz için karın üzerine 'Önce Vatan' yazdım' dedi.