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Küçük Raketler İl Birinciliği için yarıştı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Küçükler Takım-Ferdi Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


15 - 16 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Salonunda düzenlenen müsabakalarda Küçük Raketler İl Birinciliği için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda takım erkeklerde 1. Kocasinan A takımı takım bayanlarda 1. Kocasinan D takımı, ferdi erkeklerde 1. Beratcan Bölük ve ferdi bayanlarda 1. Ecrin Çetin oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.


Tüm Sonuçlar;


Erkeklerde


1.Kocasinan A


2.Kocasinan C


3.Kocasinan B


4.Kocasinan D


Bayanlarda


1.Kocasinan D


2.Kocasinan C


3.Kocasinan B


4.Kocasinan A


Ferdi Erkeklerde


1.Beratcan Bölük


2.Yasin Akdağ


3.Enes Yavuz


4.Ömer Sönmez


Ferdi Bayanlarda


1.Ecrin Çetin


2.Emine Çetin


3.Melike Aksu


4.Sena Karagöz

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