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Küçükali'de çevre düzeni çalışması yapılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Küçükali Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa dilen yeni alanlarda devam eden çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.


Küçükali mahallesinde yeni bir yaşam merkezi oluştuğunu vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Şuada yeni eski ismi Küçükali yeni ismi Battalgazi Mahallemizde belediyemiz tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Burada çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. Teknik ekibimizle birlikte burada devam eden çalışmaları inceledik. Vatandaşlarımızın konforu için çalışmalarımız hızla devam ediyor ve buralarda konfor her geçen gün artıyor. Burası sadece kaldırım ve yollardan ibaret değil güzel bir yaşam merkezi haline geliyor. Güzel bir hizmeti vatandaşlarımıza sunduk. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca mesai arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim” dedi. İşçilerin davetini de kırmayan Başkan Dr. Palancıoğlu, işçiler ve vatandaşlarla birlikte kamelyada çay içti.


Başkan Dr. Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projesi uygulanan bölgelerde her kesimi düşünerek çocuk oyun alanı, basketbol sahası, otopark, dinlenme parkları, yeşil alanları da yapıldığını sözlerine ekledi.

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