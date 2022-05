Küçükbaş hayvanların dağıtımı için kuralar tamamlandı

Memduh Büyükkılıç'ın hayvancılık ile uğraşan vatandaşları desteklemek üzere hayata geçirdiği ve bu yıl 3 bin 200 küçükbaş hayvanın dağıtılacağı ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor' projesinde 16 ilçede kura çekimleri tamamlandı.

9 Mayıs Pazartesi günü Hacılar İlçe Tarım Müdürlüğü'nde çekilişine başlanan ve 16 ilçede yapılan küçükbaş hayvan kuralarında son çekiliş Kocasinan ilçesi için gerçekleştirildi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan kuraya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ergün Tuğluk, hayvancılıkla uğraşan besiciler ve yetkililer katıldı. 2021 yılında başlayan ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor Projesi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olunması talimatı ile Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte geliştirdikleri bir proje olduğunu dile getiren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, proje hakkında bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç'ın talimatı ile geçen sene bin 100 koyun dağıtılan projede yine Başkan Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda koyun sayısının 3 bin 200'e çıkarıldığını, ilçelerin de 16'sını kapsayacak hale getirildiğini ve sayının her ilçeden 10 aileye çıkarıldığını dile getirdi. Projede, teslim edilen küçükbaş hayvanlar için gelecek sene herhangi bir talepte bulunulmayacağını, ancak daha sonraki her yıl 5'er tane olmak üzere küçükbaşın tekrar isteneceğini duyuran Safrantı, böylelikle diğer ailelere de küçükbaş hayvan verilerek projenin sürdürüleceğini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda çiftçinin ve üreticinin yanında oldukları kaydeden Safrantı, projelere sahip çıkıldığı sürece projelerin bir anlamı olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi;

"Büyükşehir belediyesi olarak her alanda çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Ama sizler sahip çıkarsanız bizim bu desteklerimizin bir anlamı oluyor. Tohum dağıtıyoruz, siz toprakla buluşturmazsanız bir anlamı yok. Biz hayvan içme suyu tesisi yapıyoruz, siz hayvanları oraya götürüp sulamazsanız bir anlamı yok. Sulama tesisi yapıyoruz, siz sulama tesisinden faydalanmak için ekim yapmazsanız, sulamazsanız onun da bir anlamı yok. Biz koyun dağıtıyoruz. Siz sahip çıkmazsanız, dört gün sonra herkes elinde bir raporla ‘bu öldü, gitti' diye gelirse bunun da bir anlamı yok. Ama geçen sene dağıttığımız koyunlardan çok güzel verim aldık. İnşallah bu senekilerden de aynı verimi alırız. Önümüzdeki hafta hemşehrilerimize teslim edeceğiz.”

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yeşilhisar'daki kura ile küçükbaş hayvan alacak besicilerin belirlendiği törene katılan ve Başkan Büyükkılıç ile görüşen besici Mustafa Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kaç tane kuzu doğduğunu sorması üzerine proje için teşekkür ederek, “19 koyundan, kayıpsız 19 kuzu aldım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, siz değerli başkanımızdan da Allah razı olsun” dedi ve projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başvurular çerçevesinde Kayseri'nin 16 ilçesinde gerçekleştirilen kura çekilişler tamamlandı. Böylelikle, Hacılar ilçesinde 4, İncesu'da 23, Yeşilhisar'da 127, Yahyalı'da 132, Develi'de 171, Talas'ta 109, Tomarza'da 125, Sarız'da 135, Pınarbaşı'da 252, Akkışla'da 77, Sarıoğlan'da 246, Felahiye'de 148, Özvatan'da 44, Bünyan'da 245, Melikgazi'de 58 ve Kocasinan ilçesinde 18 müracaat olmak üzere 16 ilçede bin 914 hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin koyun için kuraları çekildi. Önümüzdeki günlerde bu kura çekilişine göre, 16 ilçede 160 aileye 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak.