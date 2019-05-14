Küçükler Tenis İl Birinciliği Tamamlandı

29 Nisan- 02 Mayıs 2019 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortlarında düzenlenen müsabakalara küçük erkeklerde 8 takımdan 32 sporcu ve küçük kızlarda 5 takımdan 20 sporcu olmak üzere toplam 13 okuldan 52 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda küçük erkeklerde Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu, küçük kızlarda ise Osman Kavuncu Ortaokulu birinci oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

Küçük Erkekler:

1 - Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu

2 - Özel Kayseri Final Ortaokulu

3 - Esentepe Mumcular Ortaokulu

4 - Toki Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu

Küçük Kızlar:

1 - Osman Kavuncu Ortaokulu

2 - Esentepe Mumcular Ortaokulu

3 - Toki Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu

4 - Özel Odak Ortaokulu