Küçükyılmaz: “15 Temmuz'da tarihte çok az bir milletin görebileceği bir süreci yaşadık”

Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde tarihte çok az milletin görebileceği bir süreci yaşadığını söyleyerek, “15 Temmuz kabus gibi başladı, sonrasında destan olarak tarihimize geçti” dedi.

Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Anadolu Haber, Gazete Kayseri ve Gerçek Haber Gazetesi işbirliğinde düzenlenen ‘Anadolu'da Bininci Yıla Doğru' ve '15 Temmuz Postmodern Haçlı Seferi mi?' isimli söyleşiye katıldı. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Gazeteler adına programın açılış konuşmasını yapan gazeteci Osman Çiftçi, Küçükyılmaz'a teşekkür ederek, kendini Kayseri'de ağırlamaktan memnun olduklarını dile getirdi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, üniversitesinin 15 Temmuz'u unutturmamak için çeşitli etkinlikler düzenlediğini belirtti.

“15 Temmuz kabus gibi başladı, sonrasında destan olarak tarihimize geçti”

Ardından konuşma yapan Dr. Mücahit Küçükyılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin kabul gibi başladığını, ardından da destan olarak tarihe geçtiğini kaydederek, “15 Temmuz'un üzerinden 7 yıl geçti. Bir kabus gibi başladı sonrasında ise bir destan olarak tarihimize geçti. Kim ne derse desin. İsterlerse senaryo desinler, ister propaganda desinler isterlerse başka bir şey desinler 15 Temmuz tarihe bir milletin elleriyle çeliği, makinayı, tankları uçakları durdurup, kendi iradesiyle kendi kaderini teminat altına aldığı gün olarak geçiştir. Tarih bunu böyle yazacak. Tarih geçmişte olup bitmiş ve sonra ermiş, devamı olmayan olaylar bütünü değildir. Tarih bizim için en iyi öğretmendir. Tarih ders almaya devam ettikçe bizim için en iyi öğretmen olarak da devam edecektir. 15 Temmuz darbe girişimi ne klasik bir darbeydi ne de müdahaleci bir darbeydi. 15 Temmuz darbe girişimi terörist bir darbe girişimiydi. Çünkü geçmişteki bütün darbeler sadece siyasileri hedef almıştı, devleti hedef almıştı, yönetimi hedef almıştı. İlk kez bir darbeci güruh milleti de hedef aldı. Çünkü milletin devletle bütünleştiklerini bildikleri için her ikisini birden hedefe koydular ve 251 insanımızı şehit ettiler, 2 bin 193 insanımızı da gazi ettiler. Biz gerçekten çok büyük bir olay yaşadık. Biz tarihte çok az bir milletin görebileceği bir süreci yaşadık. Türkiye'yi bir iç savaşa götürme senaryosunu o gece milletimizin Allah'ın izniyle, milletin feraseti ile, kahraman askerimizin ve emniyetimizle, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu darbe girişimini bertaraf ettik. Semih Terzi'lerde o gece çıktı, Ömer Halisdemir'lerde o gece içimizden çıktı. Akın Öztürk'lerde o gece çıktı, Erol Olçok'larda o gece çıktı” ifadelerini kullandı.

"Millete ateş açan cevabını alır"

15 Temmuz tarihinin haçlı seferlerinin bitimi ve Kudüs'ün düştüğü gün olduğunu dile getiren Küçükyılmaz, FETÖ'cülerin semboller ile kafayı bozduklarını kaydetti. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“15 Temmuz'u neden seçtiler. 15 Temmuz 1099 haçlı seferlerinin bitimi Kudüs'ün düşmesiydi. 15 Temmuz 2026 tarihi öylesine mi seçildi. Rastgele mi seçildi. 3 gün sonra 18 Temmuz muhafız alayının kuruluşu yıldönümüydü. Bütün devlet erkanı orada olacaktı. O günde yapabilirlerdi. FETÖ'cü teröristler semboller ile kafayı bozdukları için 15 Temmuz'u seçtiler. 15 Temmuz'dan önce Pensilvanya'daki elebaşı bir açıklama yapmıştı ve ‘Haçlıların sizin topraklarınızı işgal etmesi o kadarda tehlikeli bir şey değildir. Onlar sizin mabetlerinize ilişmez, onlar karılarınıza kızlarınıza ilişmez' demişti. Yani bir haçlı işgalini meşrulaştırma girişimi var. Nereden geliyor bu haçlı sevgisi. Bizim Hristiyanlar ile bir derdimiz yok. Ülkemizde Hristiyan vatandaşlarımız var. Bizim Siyonistler ve haçlılar ile olan problemimiz itikadi bir problem değildir, siyasi bir problemdir. Bunu unutmayın. Temel ayrım noktası budur. 15 Temmuz gecesi yine Anadolu'yu düşürmek, Ankara'yı düşürmek, İstanbul'u düşürmek için bir darbe girişimi yaptılar. Kiminle yaptılar, bu ordunun şerefli üniformasını giymiş FETÖ'cü mahluklarla yapmaya kalkıştılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Çünkü millete ateş açmak gibi bir hataya düştüler. Millete ateş açan cevabını alır.”

Konferansa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, TVSEN Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya, gazeteciler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Küçükyılmaz konferansın ardından, Yavuz; Adaletin Kılıcı isimli kitabını imzaladı.